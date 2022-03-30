Путін заборонив владі РФ використовувати іноземне програмне забезпечення

Президент РФ наказав розробити аналоги софту, який раніше постачався російському ринку Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel.

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким вводить заборону використання програмного забезпечення, розробленого закордонними компаніями, для потреб критичної інфраструктури. Заборона почне діяти з 1 січня 2025 року. На цей час потрібно перейти на програми російського виробництва. Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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Документ також передбачає, що закупівлі іноземного софту без погодження забороняються з 31 березня 2022 року. Таке рішення в Росії ухвалили "з метою забезпечення технологічної незалежності та безпеки критичної інформаційної інфраструктури" країни.

Крім того, Путін доручив уряду Росії за місяць розробити та затвердити вимоги до ПЗ, яке використовуватиме держсектор і замовники. Також кабінету міністрів РФ необхідно затвердити правила проведення закупівель такого софту.

У серині березедня російський уряд розробив план дій для забезпечення розвитку економіки за умов міжнародних санкцій проти Росії на тлі вторгнення в Україну. Розглядається можливість визначити "консолідованого виконавця для закупівлі комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання".

За інформацією одного з джерел російського видання РБК, завдяки консолідованому закупнику постачальники обладнання зможуть уникнути санкцій, а такий захід "має заспокоїти постачальників і компанії, яким потрібне обладнання".

При цьому 5 березня в Кабінеті Міністрів Росії запропонували прибрати частину інформації про держзакупівлі з публічного доступу. Також було розширено умови закупівель у єдиного постачальника.

Ці рішення ухвалені після того, як у лютому та березні великі IT-компанії Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Asus, AMD та Intel пішли з ринку Росії.

Нагадаємо, 29 березня Фокус писав, що телекомунікаційній галузі в Росії загрожує відмова програмного забезпечення та відтік фахівців через санкції. Обмеження призведуть до погіршення якості послуг голосового зв'язку та доступу до інтернету в Росії. Через відсутність іноземного обладнання та нестачу фінансування компаніям доведеться згорнути плани розвитку та використати існуючі технології для підтримки працездатності мереж.

Раніше 22 березня експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун аналізував, чи зможе Росія відрізати доступ до інтернету. Він вважає, що Ізраїль може продати Росії якісь технологічні рішення, але не підтримуватиме їх через побоювання санкцій. Проте Китай може допомогти збудувати російський файрвол.