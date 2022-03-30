Путин запретил властям РФ использовать иностранное программное обеспечение

Президент РФ приказал разработать аналоги софта, который ранее поставлялся ушедшими с российского рынка Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводит запрет на использование программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями, для нужд критической инфраструктуры. Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. К этому времени требуется перейти на программы российского производства. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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Документ также предусматривает, что закупки иностранного софта без согласования запрещаются с 31 марта 2022 года. Такое решение в России приняли "в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры" страны.

Кроме того, Путин поручил правительству России за месяц разработать и утвердить требования к ПО, которое будет использовать госсектор и заказчики. Также кабинету министров РФ нужно будет утвердить правила проведения закупок такого софта.

В середине марта российское правительство разработало план действий для обеспечения развития экономики в условиях международных санкций против России на фоне вторжения в Украину. Рассматривается возможность определить "консолидированного исполнителя для закупок компьютерного и телекоммуникационного оборудования".

По информации одного из источников российского издания РБК, благодаря консолидированному закупщику поставщики оборудования смогут избежать санкций, а такая мера "должна успокоить поставщиков и компании, которым требуется оборудование".

При этом 5 марта в Кабинете министров России предложили убрать часть информации о госзакупках из публичного доступа. Также были расширены условия закупок у единственного поставщика.

Данные решения приняты после того, как в феврале и марте крупные IT-компании Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Asus, AMD и Intel ушли с рынка России.

Напомним, 29 марта Фокус писал, что телекоммуникационной отрасли в России угрожает отказ программного обеспечения и отток специалистов из-за санкций. Ограничения приведут к ухудшению качества услуг голосовой связи и доступа в Интернет в России. Из-за отсутствия иностранного оборудования и нехватки финансирования компаниям придется свернуть планы развития и использовать имеющиеся технология для поддержания работоспособности сетей.

Ранее 22 марта, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун анализировал, сможет ли Россия отрезать доступ к интернету. Он считает, что Израиль может продать России какие-то технологические решения, но не будет их поддерживать из-за боязни санкций. Однако Китай может помочь построить российский файрвол.