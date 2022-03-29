Телекому РФ осталось жить полгода: эксперты предупредили о сбоях и отключениях сетей

Телекоммуникационной отрасли страны угрожает отказ ПО и оборудования, а также отток специалистов.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям предупредила о возможных проблемах со связью в стране из-за санкций. Она подробно изложила угрозы в документе, опубликованном на официальном сайте.

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РСПП — это общественная организация, представляющая интересы бизнеса в РФ, она включает 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: энергетику, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическую, легкую и пищевую промышленность, инвестиционно-банковскую сферу и сферу услуг.

Санкции лишили РФ оборудования: альтернативы пока нет

В своем проекте бизнесмены сообщили, что в 2021 году сфера связи и информационных коммуникаций РФ привлекла 500 млрд рублей, половина из них ушла на покупку оборудования, 95% которого зависят от иностранных технологий без аналогов в самой стране. Международные санкции запрещают покупать технику за рубежом, включая базовые станции, серверы и системы хранения данных. На сегодняшний день приостановлены поставки коммутационного оборудования, техники для ИТ-инфраструктуры и сетей радиодоступа, лежащих в основе работы сетей связи.

РСПП добавила, что на сегодняшний день поставки оборудования в Россию остановили такие крупные производители оборудования для связи и микроэлектроники: Asus, Nokia, Ericsson, Intell, Dell, Oracle, SAP, AMD, IBM, HP, Juniper, Schnider Electric, TSMC, а Oracle, Cisco, Microsoft, Citrix, Hewlett Packard Enterprise, NetApp "оценивают ситуацию". На технологиях этих компаний построены более 70% сетей операторов в РФ.

Остальное оборудование доставляют в основном из Китая (Huawei, ZTE). Китайские производители приостановили поставки, оценивая вторичные санкции со стороны США. Значительная часть их оборудования использует компоненты американского производства.

Резервов хватит на 6 месяцев: что будет со связью потом

РСПП пишет, что ограничения приведут к ухудшению качества услуг голосовой связи и доступа в Интернет на территории России. В частности, российские операторы связи не смогут долго поддерживать устойчивость связи и ремонтировать системы. По словам РСПП, из-за отсутствия зарубежного оборудования и нехватки финансирования компаниям придется свернуть планы развития и использовать имеющиеся технологии исключительно для поддержания работоспособности сетей.

"По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на 4 – 6 месяцев. С июля – августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети", — отметила организация.

Большим ударом по коммуникационной индустрии России стало падение национальной валюты, что привело к подорожанию импортного оборудования — до конца 2022 года прогнозируют рост цен до 80%. Кроме того, кредитные ставки увеличились до 30% годовых, в связи с этим инвестиции операторов сократятся более чем в два раза.

"При этом у телекома, в отличие от других отраслей, нет возможности для стратегического маневра, ввиду отсутствия существенной валютной выручки и новых рынков, которые могли бы быть заняты после ухода из России иностранных игроков", — идет речь в документе.

Представители деловых кругов также отметили, что радиоэлектронные системы с отличающимися параметрами действующих радиорелейным линиям технологических сетей связи не смогут работать, если их своевременно не модернизировать. Дело в том, что в российском оборудовании используются зарубежные компоненты и устройства, заменить которые невозможно из-за отсутствия отечественных аналогов.

Поставщики оборудования отказывают россиянам в технической поддержке и обновлении программного обеспечения, которое в случае с телекоммуникациями отвечают за управление сетями связи. Поддерживать ПО своими силами без помощи со стороны разработчиков российскому бизнесу сейчас очень тяжело, стране необходимо наращивать компетенцию сотрудников, вкладывая в обучение IT-специалистов деньги, которых и так не хватает.

Отток кадров: на специалистов нет денег

РСПП также пожаловалась на отток айтишников и телеком-специалистов. В России есть квалифицированные люди, обладающие навыками, однако телекоммуникационная сфера не обеспечивает их высокими зарплатами, а санкции прервали работу программу мотивации сотрудников. В то же время, такие специалисты востребованы и в других, более прибыльных отраслях экономики, таких как IT или ритейл. На аккредитацию и налоговые льготы могут претендовать только компании, занимающиеся разработкой и сопровождением собственного ПО.

"В течение ближайших 6 месяцев отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов. При этом к концу 2022 г. общее ухудшение финансового положения операторов связи и вещания может заставить менеджмент оптимизировать штат на 15-20%", — прогнозируют аналитики.

В связи с вышепречисленными рисками РСПП предложила ряд изменений, например:

льготные кредиты операторам связи, владельцам технологических сетей и создателям радиожлектронной продукции;

снижение платы за радиочастотный спектр на 50%;

снизить ставки для представителей отрасли;

запустить мотивационные программы для сотрудников;

расширить IT-льготы;

запустить государственные программы финансирования разработки оборудования.

Ранее директор российского завода "МАППЕР" Денис Шамирян рассказал, почему РФ не сможет самостоятельно производить современную микроэлектронику. Существующая инфраструктура страны без помощи зарубежных компани способна выпускать только чипы уровня 1980-х годов.

Писали также, что Россия сможет наладить производство чипов в обход санкций по схеме "белорусской креветки". По мнению экспертов, российские компании будут создавать процессоры в Китае, а затем вывозить их оттуда.

26 марта стало известно, что США готовятся ввести санкции против поставщиков технологий для армии РФ. Они могут коснуться поставщиков микрочипов и суперкомпьютеров.