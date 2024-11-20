Фото на память: почему Макрон искал Лаврова на саммите G-20, а Байден "исчез" в Амазонии

В итоговой декларации саммита G20, который прошёл 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, среди прочего, упоминается и российско-украинская война. Итак, о чем договорились лидеры "Большой Двадцатки" и что это значит для Украины, выяснял Фокус.

Двухдневный саммит G20 в Рио-де-Жанейро фактически подводит черту под этапом работы "Двадцатки" периода правления в Вашингтоне администрации президента Байдена, для которого этот форум стал прощанием с геополитикой. Во время своей последней поездки на саммит G20 еще до прибытия в Рио-де-Жанейро Джо Байден стал первым в истории действующим президентом США, который посетил регион крупнейших в мире тропических лесов Амазонки. В частности, 81-летний Байден сделал остановку в седьмом по величине городе Бразилии Манаус — столице штата Амазонас, где река Риу-Негру впадает в Амазонку. Там американский лидер встретился с руководством провинции, представителями коренного местного населения и представителями гражданских структур, которые борются за реализацию зеленой повестки. "Это один из решающих моментов правления президента Байдена. Его историческая поездка на Амазонку демонстрирует его личную приверженность и длительную преданность Америки борьбе с изменениями климата как дома, так и за рубежом",- прокомментировал миссию Джо Байдена советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Попутно заметим, что расположенные на территории сразу девяти государств Латинской Америки тропические леса бассейна Амазонки продолжают неконтролируемо уничтожаться. За последние 40 лет они потеряли площадь, равную территории Франции и Германии. В связи с этим хозяин саммита G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, поднял вопрос о сохранении тропических лесов. Между тем, практическая реализация данного кейса становится все более проблематичной в связи с предстоящим приходом в Белый дом в январе 2025-го 47-го президента США Дональда Трампа. Избранный лидер Соединенных Штатов намерен отказаться участвовать в дальнейшей борьбе мирового сообщества с изменениями климата, считая, что климатическая повестка дня мешает развитию промышленности США и реализации его предвыборного лозунга "Сделаем Америку снова великой".

Накануне саммита G20 газета Тһе New York Times сообщила, что команда Трампа, которая еще только формируется, уже подготовила ряд указов по климату, в том числе о повторном выходе США из Парижского климатического соглашения 2015 года. Напомним, первый выход состоялся в 2020 году под занавес первого президентского срока Дональда Трампа. Но уже в 2021-м, при президенте Байдене, США вернулись к Парижскому протоколу.

Как у Путина волновались из-за "украинизации" G20

РФ на нынешнем саммите G20 представлял глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Как заявил росСМИ посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпу в G20 Марат Бердыев, работа над итоговой декларацией G20 шла сложно, учитывая постоянные попытки "украинизировать" документ. Впрочем, в итоге декларация получилась абсолютно "беззубой". В частности, лидеры "Группы двадцати" констатировали, что одобряют "любые актуальные и конструктивные инициативы, связанные с урегулированием конфликта в Украине": "Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами".

Кроме того, главы государств обратили внимание на "человеческие страдания" на фоне российско-украинской войны, а также высказались за формирование мира, свободного от ядерного оружия.

В свою очередь представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что "независимо от хода боев в Украине", враждующие стороны должны обеспечить безопасность гражданских лиц. Собственно, так он прокомментировал сообщение о разрешении Киеву от Запада наносить удары по России дальнобойными ракетами.

Действительно ли Путин опасался ареста на саммите "Большой Двадцатки"

Особо отметив, что саммиты G20 являются встречами лицом к лицу Запада с Глобальным Югом, эксперт Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом констатировал: "С учетом, скажем так, полярности позиций, итоговые декларации "Большой Двадцатки" обычно нейтральны, ведь учитывают интересы двух центров. Должны понимать, что РФ, которая входит в состав G20, мешает Украине реализовать свои инициативы в решениях этого формата. Но нынешняя встреча в Бразилии очень интересна в том смысле, что этот саммит — это прощание Байдена и ожидание Трампа".

По мнению эксперта, Дональд Трамп будет пробовать существенно корректировать процессы глобализации, в частности в вопросах роли и веса США в международных институтах. "Сейчас происходит попытка донести США необходимость сохранения глобализации. Насколько это удастся — вопрос, поскольку над позицией Трампа еще окончательно не развеялся туман. Туман, думаю, развеется на следующем саммите G20 в Давосе в январе 2025 года".

Весьма интересным нюансом саммита Иван Ус считает отсутствие на нем Путина, несмотря на то, что он получил от бразильских властей гарантии не ареста по решению Международного уголовного суда (МУС): "Это свидетельствует о том, что Путин очень опасается покидать Россию в направлении тех стран, с которыми нет границы РФ и где есть риск недолета самолета, как в случае с Пригожиным. Думаю, картина с Пригожиным живет в путинской голове и он понимает, что есть достаточно людей (возможно, в его окружении в том числе), которые хотели бы именно таким образом изменить траекторию развития мировой политики. В результате на саммит поехал Лавров, что также является свидетельством того, что современный миропорядок, мягко говоря, не соответствует реалиям. Почему? Потому, что страна, которая цинично подрывает мироустройство параллельно присутствует на многих международных саммитах".

Подытоживая, эксперт резюмировал, что мироустройство можно и нужно менять, но не так, как того хочет Путин, "который систематически крутит эту пластинку, затирая ее до дыр".

Почему решения G20 по российско-украинской войне выхолощены и размыты

Вспоминает о Путине в контексте нынешнего саммита G20 и политолог Игорь Рейтерович. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Путин, несмотря на какие-то заверения, все же боится быть арестованным по ордеру МУС. С другой стороны, с ним или без него, от саммита "Двадцатки", а, конкретно, от итоговой декларации не следовало ожидать качественно прорывных решений, поскольку еще на саммите в 2023 году итоговый документ был выхолощен, размыт и не содержал никакой конкретики по российско-украинской войне. То есть, понятно, что декларации принимаются под значительным давлением стран, которые, как минимум занимают нейтральную позицию, а как максимум, являются экономическими партнерами Российской Федерации".

Призывы и апелляции G20 к различным мирным планам эксперт называет очковтирательством для галочки, поскольку среди стран "Большой Двадцатки" нет консенсуса в этом вопросе. Отметив, что к таким "безликим" заявлениям Киев должен относиться с пониманием, политолог акцентировал, что гораздо более важным для Украины является сотрудничество с отдельными государствами, входящими в G20 с целью укрепления союзничества.

Сергей Лавров и Эмманюэль Макрон, архивное фото Фото: Getty Images

Кстати, если говорить о союзниках, то следует отметить, что на нынешнем саммите G20 президент Франции пожал руку главе росМВД. Причем, как сообщает Bloomberg, Эммануэль Макрон специально "разыскал" Лаврова с тем, чтобы поздороваться с ним. Попутно отметим, что на совместном снимке со встречи лидеров "Группы двадцати" не было президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и руководительницы итальянского правительства Джорджи Мелони. Белый дом объяснил отсутствие господина Байдена проблемами с логистикой. Между тем официальный представитель росМИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что западные политики и раньше "устраивали цирк с фотографированием", например, пытались сделать это ночью, чтобы не фотографироваться с Лавровым.