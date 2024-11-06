Вместо Блинкена, Остина и Салливана: какие топ-чиновники Трампа могут быть полезными Украине, - СМИ

Дональд Трамп начнет процесс формирования кабинета министров в ближайшие недели после своей победы на президентских выборах. И особый интерес вызывают кандидаты на ключевые посты, важные для Украины.

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Когда кандидат от Республиканской партии и 45-й президент США отпразднует свою победу на выборах в США, момент эйфории пройдет и Дональду Трампу придется заняться работой. А также сформировать кабинет министров. Какую должность получит и получит ли вообще Илон Маск, пока неизвестно. Но журналисты уже предположили, кто может занять посты министра обороны и советника по национальной безопасности. Об этом пишет Reuters.

При Джо Байдене пост министра обороны занимает генерал в отставке Ллойд Остин, а советником по национальной безопасности является Джейк Салливан, пост государственного секретаря занимает Энтони Блинкен. Дональд Трамп, конечно, поставит своих верных соратников.

Джейк Салливан и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Вот главные претенденты на ключевые должности, курирующие оборону, разведку и дипломатию.

Советник по национальной безопасности

Ричард Гренелл Фото: Richard Grenell / Instagram

Пока журналисты выделяют одного кандидата. Это Ричард Гренелл — один из ближайших советников Трампа по внешней политике. В течение первого четырехлетнего срока избранного президента он исполнял обязанности директора национальной разведки и был послом США в Германии. Когда Трамп встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре, Гренелл присутствовал на частной встрече.

Личные отношения Гренелла с иностранными лидерами и его часто язвительная личность сделали его центром многочисленных противоречий, что может сделать еще один процесс утверждения в Сенате сложной задачей, в зависимости от состава верхней палаты. Тем не менее, он считается главным претендентом на должность советника по национальной безопасности, которая не требует утверждения в Сенате.

Среди предлагаемых им мер — создание автономной зоны на востоке Украины с целью положить конец войне. Киев считает такую ​​позицию неприемлемой.

Государственный секретарь США

Роберт О'Брайен

О'Брайен, четвертый и последний советник Трампа по национальной безопасности в течение его первого срока, поддерживает тесные отношения с Трампом, и они часто общаются по вопросам национальной безопасности.

Вероятно, он баллотируется на пост госсекретаря или другие главные посты в сфере внешней политики и национальной безопасности. Он поддерживал тесные контакты с иностранными лидерами с тех пор, как Трамп покинул свой пост, встретившись с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Израиле в мае.

Его взгляды несколько более воинственные, чем у некоторых советников Трампа. Например, он больше поддерживал военную помощь Украине, чем многие его современники-республиканцы, и он является сторонником запрета TikTok в Соединенных Штатах.

Билл Хагерти

Сенатор США от Теннесси, Хагерти считается главным претендентом на пост государственного секретаря. Он поддерживал прочные отношения практически со всеми фракциями Республиканской партии и, вероятно, мог бы быть легко утвержден в Сенате.

Он занимал пост посла США в Японии в первой администрации Трампа в то время, когда президент хвастался своими теплыми отношениями с тогдашним премьер-министром Синдзо Абэ.

Политика Хагерти в целом соответствует политике Трампа. Ранее в этом году он голосовал против крупного пакета военной помощи для Украины.

Марко Рубио

Рубио, сенатор США от Флориды и кандидат в президенты от Республиканской партии 2016 года, также является главным претендентом на пост государственного секретаря, чья политика тесно связана с политикой Трампа. Как и Хагерти, он был претендентом на пост напарника Трампа в 2024 году.

Марко Рубио

Рубио уже давно занимается иностранными делами в Сенате, особенно тем, что касается Латинской Америки, и у него прочные связи в партии.

Потенциальный министр обороны США

Майк Уолтц

Бывший армейский "зеленый берет", ветеран войны в Афганистане, а ныне конгрессмен США от Флориды, Уолтц зарекомендовал себя как один из ведущих китайских ястребов в Палате представителей. Среди различных законопроектов, связанных с Китаем, которые он спонсировал, есть меры, призванные уменьшить зависимость США от критически важных минералов, добываемых в Китае.

Майк Уолтц и Дональд Трамп Фото: Instagram Mike Waltz

В 2023 году критиковал Байдена, заявляя заявил, что президент требует от американцев "выворачивать карманы" для Украины, в то время как от европейцев он этого не добивается.

Майк Помпео

Помпео, занимавший пост директора ЦРУ и госсекретаря во время первого срока Трампа, считается главным претендентом на пост министра обороны, но может занять различные должности, связанные с национальной безопасностью, разведкой или дипломатией.

Майк Помпео и Дональд Трамп Фото: Getty Images

Хотя он ранее критиковал Трампа, сейчас он снова в дружеских отношениях с избранным президентом после периода неловкости. Он выделяется как, возможно, самый яростный защитник Украины среди близких союзников Трампа, позиция, которая ставит его в противоречие с большинством высокопоставленных фигур в лагере его потенциального босса.

Том Коттон

Офицер армии, окончивший Гарвардский колледж и Гарвардскую школу права, ставший сенатором США из Арканзаса, Коттон пользуется большой популярностью среди спонсоров Трампа и является серьезным претендентом на пост министра обороны. Как и Хагерти, он появился в качестве темной лошадки, чтобы стать напарником Трампа в последние недели процесса отбора вице-президента в июне и июле.

Коттон представляет сузившееся ястребиное крыло Республиканской партии, последовательно выступающее за военную помощь Украине.

Напомним, пока Трамп празднует, американские журналисты со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, заявили, что сейчас продолжаются "тихие дипломатические усилия", направленные на согласование китайско-бразильского плана с украинской Формулой мира.