Замість Блінкена, Остіна і Саллівана: які топчиновники Трампа можуть бути корисними Україні, — ЗМІ

Дональд Трамп розпочне процес формування кабінету міністрів найближчими тижнями після своєї перемоги на президентських виборах. І особливий інтерес викликають кандидати на ключові посади, важливі для України.

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Коли кандидат від Республіканської партії і 45-й президент США відсвяткує свою перемогу на виборах у США, момент ейфорії мине, і Дональду Трампу доведеться зайнятися роботою. А також сформувати кабінет міністрів. Яку посаду отримає і чи отримає взагалі Ілон Маск, поки невідомо. Але журналісти вже припустили, хто може обійняти посади міністра оборони і радника з національної безпеки. Про це пише Reuters.

За Джо Байдена посаду міністра оборони обіймає генерал у відставці Ллойд Остін, а радником із національної безпеки є Джейк Салліван, посаду державного секретаря обіймає Ентоні Блінкен. Дональд Трамп, звісно, поставить своїх вірних соратників.

Джейк Салліван і Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

Ось головні претенденти на ключові посади, які курирують оборону, розвідку і дипломатію.

Радник із національної безпеки

Річард Гренелл Фото: Richard Grenell / Instagram

Поки що журналісти виділяють одного кандидата. Це Річард Гренелл — один із найближчих радників Трампа із зовнішньої політики. Протягом першого чотирирічного терміну обраного президента він виконував обов'язки директора національної розвідки і був послом США в Німеччині. Коли Трамп зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у вересні, Гренелл був присутній на приватній зустрічі.

Особисті стосунки Гренелла з іноземними лідерами і його часто уїдлива особистість зробили його центром численних протиріч, що може зробити ще один процес затвердження в Сенаті складним завданням, залежно від складу верхньої палати. Проте його вважають головним претендентом на посаду радника з національної безпеки, яка не потребує затвердження в Сенаті.

Серед запропонованих ним заходів — створення автономної зони на сході України з метою покласти край війні. Київ вважає таку позицію неприйнятною.

Державний секретар США

Роберт О'Браєн

О'Браєн, четвертий і останній радник Трампа з національної безпеки протягом його першого терміну, підтримує тісні стосунки з Трампом, і вони часто спілкуються з питань національної безпеки.

Ймовірно, він балотується на посаду держсекретаря або інші головні пости у сфері зовнішньої політики і національної безпеки. Він підтримував тісні контакти з іноземними лідерами відтоді, як Трамп залишив свою посаду, зустрівшись із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Ізраїлі в травні.

Його погляди дещо більш войовничі, ніж у деяких радників Трампа. Наприклад, він більше підтримував військову допомогу Україні, ніж багато його сучасників-республіканців, і він є прихильником заборони TikTok у Сполучених Штатах.

Білл Хагерті

Сенатор США від Теннессі, Хагерті вважається головним претендентом на посаду державного секретаря. Він підтримував міцні відносини практично з усіма фракціями Республіканської партії і, ймовірно, міг би бути легко затверджений у Сенаті.

Він обіймав посаду посла США в Японії в першій адміністрації Трампа в той час, коли президент вихвалявся своїми теплими стосунками з тодішнім прем'єр-міністром Сіндзо Абе.

Політика Хагерті загалом відповідає політиці Трампа. Раніше цього року він голосував проти великого пакета військової допомоги для України.

Марко Рубіо

Рубіо, сенатор США від Флориди і кандидат у президенти від Республіканської партії 2016 року, також є головним претендентом на посаду державного секретаря, чия політика тісно пов'язана з політикою Трампа. Як і Гагерті, він був претендентом на посаду напарника Трампа у 2024 році.

Марко Рубіо

Рубіо вже давно займається іноземними справами в Сенаті, особливо тим, що стосується Латинської Америки, і у нього міцні зв'язки в партії.

Потенційний міністр оборони США

Майк Волтц

Колишній армійський "зелений берет", ветеран війни в Афганістані, а нині конгресмен США від Флориди, Волтц зарекомендував себе як один із провідних китайських яструбів у Палаті представників. Серед різних законопроєктів, пов'язаних із Китаєм, які він спонсорував, є заходи, покликані зменшити залежність США від критично важливих мінералів, що видобуваються в Китаї.

Майк Волтц і Дональд Трамп Фото: Instagram Mike Waltz

У 2023 році критикував Байдена, заявляючи заявив, що президент вимагає від американців "вивертати кишені" для України, тоді як від європейців він цього не домагається.

Майк Помпео

Помпео, який обіймав посаду директора ЦРУ і держсекретаря під час першого терміну Трампа, вважається головним претендентом на посаду міністра оборони, але може зайняти різні посади, пов'язані з національною безпекою, розвідкою або дипломатією.

Майк Помпео і Дональд Трамп Фото: Getty Images

Хоча він раніше критикував Трампа, зараз він знову в дружніх стосунках з обраним президентом після періоду незручності. Він виділяється як, можливо, найзапекліший захисник України серед близьких союзників Трампа, позиція, яка ставить його в протиріччя з більшістю високопоставлених фігур у таборі його потенційного боса.

Том Коттон

Офіцер армії, який закінчив Гарвардський коледж і Гарвардську школу права, став сенатором США з Арканзасу, Коттон користується великою популярністю серед спонсорів Трампа і є серйозним претендентом на посаду міністра оборони. Як і Гагерті, він з'явився як темна конячка, щоб стати напарником Трампа в останні тижні процесу відбору віцепрезидента в червні та липні.

Коттон представляє звужене яструбине крило Республіканської партії, яке послідовно виступає за військову допомогу Україні.

Нагадаємо, поки Трамп святкує, американські журналісти з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, заявили, що наразі тривають "тихі дипломатичні зусилля", спрямовані на узгодження китайсько-бразильського плану з українською Формулою миру.