Американские журналисты со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, заявили, что сейчас продолжаются тихие дипломатические усилия, направленные на согласование катайско-бразильского плана с украинской Формулой мира.

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С избранием Дональда Трампа президентом США Украина ожидает изменений в политике Соединенных Штатов, которая до сих пор имела важное значение в финансовой и военной поддержке. Трамп, известный своей критикой постоянной помощи Киеву, обещал завершить войну "за один день", но не раскрыл деталей своей стратегии. Такая риторика вызывает опасения среди украинских чиновников и военных, которые опасаются, что новая администрация США может навязать мирные соглашения на невыгодных условиях в вопросе прекращения войны с РФ. Об этом пишет издание New York Times.

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой и заявил, что он ценит его приверженность подходу "мир через силу" в глобальных делах.

"Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", — отметил украинский президент.

Издание приводит цитату экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, который выразил скептицизм в вопросе, "что война закончится быстро, за 24 часа, как обещал Трамп". Он также отметил, что украинские государственные облигации, как ожидается, вырастут в ожидании урегулирования путем переговоров.

Ситуация на фронте

Автор материала пишет, что украинские военные на фронте восприняли результаты выборов как еще один вызов во все более сложной ситуации.

"Это похоже на небольшую потерю надежды на лучшую поддержку в нашей нелегкой борьбе, зная его позицию и симпатию к нашим врагам. В то же время я понимаю, что ситуация в последнее время стала настолько сложной, что даже той помощи, которую мы получили, недостаточно для улучшения наших позиций", — сказала военная Оксана Ведмидь.

Ситуация на фронте остается сложной для Украины. Россия активизировала наступательные действия в регионе Донбасса, что привело к нехватке военных сил в различных секторах обороны. Это вынуждает Украину постоянно перемещать солдат для удержания позиций, что создает риск прорыва на других участках. Также в боевые действия начали вступать солдаты из Северной Кореи.

Аналитики отмечают, что из-за этих трудностей украинским военным приходится прибегать к интенсивной мобилизации, хотя не все граждане готовы идти на фронт, а проблема дезертирства обостряется.

"Деликатные переговоры"

New York Times пишет, что "деликатные многосторонние переговоры уже ведутся и в последние месяцы набрали определенную динамику". По словам дипломатов, которые принимают в них участие, непонятно, как посредническая роль господина Трампа в прекращении войны с РФ будет сочетаться с этими усилиями.

"За исключением общего прекращения огня, Зеленский в последних комментариях намекнул на перспективу заключения дополнительных соглашений для решения конкретных вопросов, таких как мораторий на взаимные удары по энергетической инфраструктуре и соглашение о безопасности коммерческого судоходства в Черном море", — говорится в материале.

За последние недели Украина также смягчила свою позицию относительно плана Бразилии и Китая, который Зеленский сначала отвергал как служащий интересам России. По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, сейчас продолжаются тихие дипломатические усилия, направленные на согласование этого плана с украинской Формулой мира. В рамках последних шагов по плану Украины на прошлой неделе в Канаде состоялась конференция по вопросам обмена пленными и возвращения украинских детей, похищенных Россией, что является одним из пунктов этого плана.

Напомним, букмекеры принимают ставки, сможет ли Дональд Трамп прекратить войну в Украине в течение 90 дней.

4 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина не ведет переговоров с РФ, но если какая-то страна готова имплементировать договоренности о прекращении ударов по объектам энергетики через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с РФ, то Киев может их проработать.