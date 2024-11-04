Украина не ведет переговоры с РФ: Ермак назвал альтернативный путь договоренностей (видео)

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, если Катар или любая другая страна готова имплементировать договоренности о прекращении ударов по объектам энергетики через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с РФ, то Киев может их проработать.

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Украина не ведет прямых переговоров с Россией, в том числе и по предотвращению ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук в рамках телемарафона "Единые новости", которое было обнародовано в понедельник, 4 ноября.

Ермак заверил, что информация о якобы переговорах Украины с Россией о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам является неправдивой. Он отметил, что Украина проводила международные конференции, в частности по энергетической безопасности, соорганизатором которой выступил Катар. России на этой встрече не было.

"Эти переговоры, как об этом пишут, что это якобы переговоры Украины и России, то это точно неправда. Что происходит? Мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности. Она была онлайн. Соорганизатором был Катар. И когда эта конференция состоялась, мы зафиксировали принципы по этому пункту Формулы мира. Было большое количество стран. Но все эти конференции были без России. После этого мы сказали: если, например, Катар или любая другая страна готова имплементировать эти соглашения с Украиной и отдельно с РФ, то пожалуйста", — рассказал он.

По его словам, аналогичная ситуация происходит и по продовольственной безопасности. Руководитель Офиса президента также отметил, что пока никаких договоренностей нет, однако Украина готова рассмотреть их в случае появления.

"Точно могу сказать, Украина никаких переговоров с Россией не ведет", — подчеркнул Ермак.

Переговоры с РФ

Напомним, 30 октября издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорилось о том, что РФ и Украина при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Отмечается, что Москва и Киев уменьшили частоту атак на энергетическую инфраструктуру в рамках договоренности, которая была достигнута их спецслужбами.

В Офисе президента заявили, что эта информация не соответствует действительности и является российским вбросом. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что уже в четвертый раз слышит о "переговорах при посредничестве Катара" о прекращении ударов по энергообъектам. Он считает, что Россия не откажется от таких ударов, ведь это один из основных аргументов давления на Киев.