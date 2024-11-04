Україна не веде переговорів з РФ: Єрмак назвав альтернативний шлях домовленостей (відео)

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, якщо Катар або інша країна готова імплементувати домовленості про припинення ударів по об'єктах енергетики через угоди окремо з Україною та окремо з РФ, Київ у такому разі може їх опрацювати.

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Україна не веде прямих переговорів з Росією, у тому числі й щодо запобігання ударам по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах телемарафону "Єдині новини", яке було оприлюднене у понеділок, 4 листопада.

Єрмак запевнив, що інформація про нібито переговори України з Росією про взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах є неправдивою. Він підтвердив, що Україна проводила міжнародні конференції, зокрема щодо енергетичної безпеки, співорганізатором якої виступив Катар. Росії на цій зустрічі не було.

"Ці переговори, як про це пишуть, що це нібито переговори України і Росії, то це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки. Вона була онлайн. Співорганізатором був Катар. І коли ця конференція відбулась, ми зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру. Була велика кількість країн. Але всі ці конференції були без Росії. Після цього ми сказали: якщо, наприклад, Катар або будь-яка інша країна готова імплементувати ці угоди з Україною і окремо з РФ, то будь ласка", — розказав він.

За його словами, аналогічна ситуація відбувається і щодо продовольчої безпеки. Керівник Офісу президента також підкреслив, що поки ніяких домовленостей немає, проте Україна готова розглянути їх у разі появи.

"Точно можу сказати, Україна ніяких перемовин з Росією не веде", — наголосив Єрмак.

Переговори з РФ

Нагадаємо, 30 жовтня видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що РФ і Україна за посередництва Катару ведуть попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Зазначається, що Москва і Київ зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру в рамках домовленості, яка була досягнута їхніми спецслужбами.

В Офісі президента заявили, що ця інформація не відповідає дійсності і є російським вкидом. Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що вже четвертий раз чує про "переговори за посередництвом Катару" щодо припинення ударів по енергооб'єктах. Він вважає, що Росія не відмовиться від таких ударів, адже це один з основних аргументів тиску на Київ.