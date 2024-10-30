"Самі росіяни поширюють": в ОП відреагували на матеріал FT про переговори України та РФ

Джерело журналістів зазначило, що західні дані не відповідають дійсності і мета матеріалу — дискредитувати Україну та її операції. Радник голови ОП додав, що це вже четвертий подібний вкид.

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Інформація про те, що Україна і Росія нібито ведуть переговори про взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах, не відповідає дійсності. Про це заявило джерело "24 каналу" в Офісі президента.

Новина, за даними інсайдера, є російським вкидом. У межах Формули світу дійсно необхідно відновлювати енергетичну, продовольчу та всі інші аспекти безпеки, але ключова проблема в тому, що Москва не готова йти на такий крок.

"Це все просто фейк, що нібито Курська операція зірвала переговори в Катарі, або що нібито Росія до чогось була готова", — заявив співрозмовник журналістів.

В Офісі президента також зазначили, що інформація про зрив переговорів йде виключно від росіян, а ось мета статті Financial Times не в тому, щоб розповісти про посередництво Катару, а в тому, щоб дискредитувати операцію ЗСУ в Курській області.

"Це самі росіяни поширюють із різних боків, щоб потім звинувачувати Україну в тому, на що самі росіяни не йшли або не хотіли йти", — резюмувало джерело.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна" зі свого боку додав, що РФ не відмовиться від таких ударів по Україні, адже це один з основних аргументів тиску на Київ. Крім того, це вже четвертий подібний матеріал, у якому йдеться про нібито переговори між двома країнами за посередництва Катару.

"Ну трошки дивна логіка. Ну, як завжди, коли ми читаємо десь у західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, для мене завжди незрозуміло, а на підставі якої логіки вони про це говорять? Тобто чому Росія повинна відмовитися від типу війни, яку вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати?", — заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 30 жовтня у FT випустили матеріал, де йшлося про те, що РФ і Україна через Катар нібито домовляються про припинення взаємних ударів по енергетиці. Москва і Київ уже зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одна одної останніми тижнями в рамках домовленості, досягнутої їхніми спецслужбами, пише видання.