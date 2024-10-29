Зеленський висловився про "кулуарні дискусії" політиків щодо перемир'я в Україні (відео)

Президент Володимир Зеленський назвав План перемоги "потужним переліком пунктів, які можуть примусити Росію до справжнього миру". Він наголосив, що світ не може допустити повторної агресії з боку РФ.

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Війна в Україні не може завершитись просто "тишею на фронті" після "кулуарних дискусій і приватних домовленостей" деяких політиків. Про це під час виступу на 76-й сесії Північної ради заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський про завершення війни в Україні — з 10:43

Він наголосив, що Україна має повернути депортованих і полонених громадян, а також відновити справедливість для мільйонів своїх людей, чиї села та міста були зруйновані руками ЗС РФ.

"Ми маємо не допустити повторення російської агресії, а для цього необхідно повністю відновити силу міжнародного права та Статуту ООН. Ми маємо захистити суверенітет України та нашу територіальну цілісність, безпеку нашого народу й наше право жити вільно, як і ваші народи, як і будь-який інший народ", — додав лідер.

Він зауважив, що справжній мир складається з багатьох факторів. Зокрема, йдеться про забезпечення як потреб людей, так і безпеки.

"У нас є всі необхідні для цього відповіді. Я вдячний вашим країнам і всім нашим партнерам, які підтримують План перемоги України. Це чіткий і потужний перелік пунктів, які можуть примусити Росію до справжнього миру", — запевнив Зеленський.

Він розповів, що обговорив це з прем'єр-міністрами країн під час саміту Україна-Північна Європа. Політики говорили про оборону, спільне виробництво, а також геополітичні та економічні питання.

"І я дякую за готовність реалізовувати План перемоги — учора ми домовилися про це з прем'єр-міністрами ваших країн", — додав президент.

Нагадаємо, у The New York Times розкрили деталі пропозиції президента Володимира Зеленського щодо "пакету неядерного стримування". У США прохання Києва назвали "абсолютно нездійсненним".

29 жовтня Верховна Рада підтримала подовження воєнного стану та мобілізації в Україні. У РНБО розкрили кількість українців, яких планують призвати у ЗСУ.