Зеленский высказался о "кулуарных дискуссиях" политиков о перемирии в Украине (видео)

Президент Владимир Зеленский назвал План победы "мощным перечнем пунктов, которые могут принудить Россию к настоящему миру". Он подчеркнул, что мир не может допустить повторной агрессии со стороны РФ.

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Война в Украине не может завершиться просто "тишиной на фронте" после "кулуарных дискуссий и частных договоренностей" некоторых политиков. Об этом во время выступления на 76-й сессии Северного совета заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский о завершении войны в Украине — с 10:43

Он подчеркнул, что Украина должна вернуть депортированных и пленных граждан, а также восстановить справедливость для миллионов своих людей, чьи села и города были разрушены руками ВС РФ.

"Мы должны не допустить повторения российской агрессии, а для этого необходимо полностью восстановить силу международного права и Устава ООН. Мы должны защитить суверенитет Украины и нашу территориальную целостность, безопасность нашего народа и наше право жить свободно, как и ваши народы, как и любой другой народ", — добавил лидер.

Он отметил, что настоящий мир состоит из многих факторов. В частности, речь идет об обеспечении как потребностей людей, так и безопасности.

"У нас есть все необходимые для этого ответы. Я благодарен вашим странам и всем нашим партнерам, которые поддерживают План победы Украины. Это четкий и мощный перечень пунктов, которые могут принудить Россию к настоящему миру", — заверил Зеленский.

Он рассказал, что обсудил это с премьер-министрами стран во время саммита Украина — Северная Европа. Политики говорили об обороне, совместном производстве, а также геополитических и экономических вопросах.

"И я благодарю за готовность реализовывать План победы — вчера мы договорились об этом с премьер-министрами ваших стран", — добавил президент.

Напомним, в The New York Times раскрыли детали предложения президента Владимира Зеленского по "пакету неядерного сдерживания". В США просьбу Киева назвали "абсолютно невыполнимой".

29 октября Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине. В СНБО раскрыли количество украинцев, которых планируют призвать в ВСУ.