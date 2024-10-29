Зеленский просит у Вашингтона дальнобойные ракеты Tomahawk, в чем причина, — NYT

Сдержанная реакция на "план победы" Украины и серьезные проблемы на поле боя заставляют украинского президента готовить план Б.

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В течение нескольких недель президент Украины Владимир Зеленский подталкивал западных лидеров поддержать его "план победы", который, как он утверждает, положит конец войне с Россией в 2025 году. Но украинский президент получил поддержку только на словах. Однако теперь, когда в Курскую область начали прибывать солдаты из КНДР, ситуация может измениться. К тому же вояж Зеленского может быть подготовкой украинцев к сделке с Россией. Об этом пишет The New York Times.

Аналитики на Западе считают лоббистскую поездку Владимира Зеленского по США и Европе за последние шесть недель провалом. Так как разрешения запускать ракеты большой дальности по военным целям в глубине России Украина так и не получила. И ни одна крупная держава публично не одобрила приглашение Украины в НАТО, пока бушует война.

Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: Getty Images

Но настоящая аудитория для этого плана может быть дома, говорят некоторые военные аналитики и дипломаты. Зеленский может использовать свою жесткую рекламу — включая недавнее обращение к парламенту — чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог, и подготовить их к возможности того, что Украине придется заключить сделку и дать украинцам удобного козла отпущения: Запад.

Учитывая ослабление поддержки Запада, потери на Восточном фронте и в Курской области России, а также приближающиеся выборы в США, которые могут означать кардинально иную политику в отношении Украины, у президента Украины может не остаться других вариантов.

Украина может использовать прибытие солдат из КНДР в своих целях

Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы заставить Соединенные Штаты и других союзников взять на себя обязательства в том, что, по мнению Украины, ей нужно, чтобы он мог вести переговоры с позиции силы. Украинский президент использует прибытие северокорейских войск для участия в боях вместе с ВС РФ в Курске, чтобы попытаться создать некоторый импульс для своего плана.

Солдаты КНДР в России Фото: Spravdi

В интервью журналистам на прошлой неделе Зеленский заявил, что у него нет очевидного плана Б, если Запад не поддержит его план.

"Я не настаиваю, чтобы они делали это именно так. Я сказал, что это сработает. Если у вас есть альтернатива, то, пожалуйста, вперед", — говорил президент Украины.

Он повторил, что по-прежнему против уступок территорий. Но он также говорил о дипломатических шагах по решению таких вопросов, как защита энергетической инфраструктуры и создание безопасного судоходного коридора из Украины на Черном море.

И он намекнул на один подход, который может позволить Украине сохранить лицо, если она не вернет себе все земли, захваченные Россией. "Никто не признает юридически оккупированные территории принадлежащими другим государствам", — сказал он.

Зеленскому отказали предоставить ракеты "Томагавк"

Американские чиновники в частном порядке выразили некоторое раздражение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи. Они говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальную военную информацию.

Показательный пример: в какой-то момент Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания", в котором Украина получит ракеты "Томагавк" (Tomahawk). Эту просьбу назвали в США "совершенно невыполнимой".

"Томагавк" имеет дальность более 2 400 км, что в семь раз больше дальности дальнобойных ракетных систем ATACMS, которые Украина получила в этом году. И Соединенные Штаты отправили лишь ограниченное количество таких систем, заявили высокопоставленные американские чиновники.

Запуск ракеты "Томагавк" Фото: Defense News

Украина также не представила убедительных доводов Вашингтону относительно того, как она будет использовать дальнобойное оружие, заявили американские чиновники. Список целей внутри России намного превышает количество ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить, не подвергая риску ракеты, предназначенные для потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии, добавили они.

Четыре американских чиновника недавно сообщили The New York Times, что Зеленский был ошеломлен тем, что президент Байден не дал ему разрешения использовать американские ракеты большой дальности для удара по глубокой территории России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. В прошлом Байден обычно уступал после первоначального отказа от просьб Украины о поставках такого оружия, как танки Abrams, истребители F-16 и ATACMS.

Ущерб от войны ощущает и Россия

Пока Зеленский продолжает продвигать свой план, война наносит большой урон обеим сторонам. Россия продвигается вперед на востоке. ВСУ требуют больше оружия, снарядов и ресурсов.

Однако Россия несет огромные потери в своем мрачном марше вперед; по словам американских официальных лиц, в сентябре она потеряла больше солдат убитыми и ранеными, чем в любой другой месяц войны; военные аналитики США и Великобритании оценивают число жертв более чем в 1 200 человек в день.

Обстановка в Судже Курской области Фото: Украина Сегодня

Широко распространено мнение, что ни одна из сторон не готова к официальным переговорам. Украинские и западные чиновники рассматривают предложения России обсудить мир как требование капитуляции.

Зеленский обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой поддержать Украину и не допустить замораживания войны Россией.

Угроза широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке отвлекла внимание от Украины. Усталость Запада от войны на Украине реальна, "и становится все более очевидной", заявил недавно Financial Times министр иностранных дел Финляндии.

Президент Чешской Республики заявил в прошлом месяце, что Украина должна признать реальность того, что ей придется временно уступить территорию России. Многие дипломаты и аналитики говорят, что наиболее вероятным результатом войны в ближайшем будущем будет сделка, которая временно заморозит обе стороны вдоль еще не определенной линии.

"Мы все чаще слышим в Вашингтоне и Европе, что Киеву неразумно рассчитывать на возвращение 100 процентов своей территории, и украинцы начинают это осознавать", — заявил Камиль Гранд, бывший помощник генерального секретаря НАТО и эксперт по вопросам обороны Европейского совета по международным отношениям, который недавно посетил Украину.

"Есть мир, в котором они допускают российскую оккупацию на какое-то время. Но для этого потребуется демилитаризация линии фронта, а затем украинцы захотят получить супергарантии безопасности, чтобы избежать возобновления войны Россией через пять лет", — сказал он.

Выборы в США повлияют на войну в Украине

Аналитики утверждают, что выборы в США, которые состоятся всего через несколько дней, во многом определят будущее войны.

Бывший президент Дональд Дж. Трамп, кандидат от Республиканской партии, и его напарник Джей Ди Вэнс ясно дали понять, что они скептически относятся к продолжению американской поддержки Украины. Вице-президент Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, заявила, что продолжит поддержку Украины, как это делал Байден. Но многие эксперты говорят, что она может пересмотреть то, какую помощь Соединенные Штаты готовы предоставить.

Выступление Владимира Зеленского в США Фото: Getty Images

И затем есть главная цель Зеленского — получить приглашение в НАТО во время войны. Хотя некоторые союзники по НАТО, такие как страны Балтии и Польша, кажутся открытыми для этой идеи, и НАТО неоднократно обещало, что Украина в конечном итоге присоединится к альянсу, Соединенные Штаты и Германия выступают против приглашения Украины во время войны из-за опасений, что НАТО может быть втянуто в конфликт с ядерной Россией.

Украинцынадеются, что Байден сделает что-то, чтобы укрепить свое наследие в Украине — например, одобрит использование ракет большой дальности или более быстрый путь в НАТО.

Среди украинцев обвинения Запада — редкие в первый год войны — набирают обороты после задержек с военной помощью и ощущения, что союзники Украины предоставляют Украине ровно столько оружия, чтобы она не проиграла. По данным Кильского института мировой экономики в Германии, Европа и США уже потратили около 220 миллиардов долларов на помощь и военную технику для Украины.

Напомним, в Украине наблюдаются проблемы с системой управления войсками и это нужно менять, чтобы не было трагических последствий в будущем. Такое мнение выразил народный депутат Верховной рады и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, та система, которая действует сейчас и предусматривает функционирование оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, была актуальной и эффективной в начале полномасштабной войны. Тогда у командования была возможность быстро перебрасывать бригады на разные направления. Сейчас же пришло время все это менять.