"Крым и Донбасс не подлежат обсуждению": Ермак назвал условие для переговоров с РФ

Руководитель Офиса президента отметил, что для начала переговоров необходимо вернуться к ситуации, которая была по состоянию на 24 февраля 2022 года. Только после этого Украина будет говорить о том, как восстановить суверенитет до границ 1991 года.

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Украина не боится победы Дональда Трампа на президентских выборах США. Ни один американский лидер не намерен способствовать победе автократии, такой как Россия. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По его словам, разговор с Джо Байденом и Камалой Харрис во время последнего визита президента Владимира Зеленского был теплым, но и с Трампом переговоры прошли очень хорошо.

"Я присутствовал, не буду рассказывать подробностей, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из Соединенных Штатов уверены, что ни один из двух кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжена", — сказал Ермак.

Переговоры с РФ

Журналист Лоренцо Кремонези отметил, что среди союзников распространяется мнение о том, что если Украине будет предоставлена надежная военная защита, то станет возможным территориальный компромисс для подписания мира с Путиным. В ответ Ермак отметил, что Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а лишь о необходимости принять международно признанные границы.

"Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, вместо этого мы хотим положить ее конец. Нас уверяют, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и захват территории силой. Однако для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел российского орудия. Затем мы поговорим о том, как вернуть суверенитет к границам 1991 года", — пояснил руководитель ОПУ.

Он также заявил, что ему безразлично, что говорит Путин.

"Мы не можем строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными, а также будем иметь поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", — отметил Ермак

По его словам, в начале ноября будет завершена работа над "Формулой мира" и тогда Зеленский "будет готов выслушать другие инициативы, такие как инициативы Китая, Бразилии, Южной Африки и т.д., чтобы интегрировать их в нашу".

На вопрос, может ли компромисс заключаться в том, что Украина ведет переговоры с россиянами, не будучи членом НАТО, но с обещанием, что станете им в будущем, Ермак отметил, что "в нашем плане написано, что перед началом переговоров мы просим приглашения к членству в НАТО", а присоединиться Киев сможет после окончания войны.

Выборы в Украине

Выборы президента в Украине состоятся сразу после окончания войны.

"Зеленский очень четко говорит: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, так же как и беженцы за рубежом. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", — сказал Ермак.

Напомним, 24 октября Дональд Трамп заявил, что в случае его избрания президентом США он в ночь выборов позвонит Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину и призовет лидеров государств к переговорам.

25 октября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к "разумным компромиссам", а результат переговоров между РФ и Украиной должен учитывать "реалии, складывающиеся на поле боя" и должен быть в пользу Москвы.