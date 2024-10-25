"Исход должен быть в пользу России": Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

По словам российского президента, Кремль готов искать компромиссные решения, но при этом не хочет идти на какие-либо уступки. Лидер страны-агрессора утверждает, что переговоры уже могли состояться, но Киев от них отказывается.

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Президент России Владимир Путин заявил, что исход переговоров между РФ и Украиной должен учитывать "реалии, складывающиеся на поле боя" и результаты должны быть в пользу Москвы. Об этом российский лидер заявил в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", передает "Российская газета".

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Президент страны-агрессора подчеркнул, что готов к "разумным компромиссам", но без уступок и разменов. При этом, по его словам, предметных переговоров с украинской стороной нет, поскольку она неоднократно отказывалась от инициатив.

"Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И, без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет. Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные", — заявил президент РФ.

Путин также отметил, что Турция уже дважды предлагала посредничество для мирных переговоров, но оба раза Украина якобы отказывалась, как только Москва, по его словам, подтверждала готовность к диалогу.

Также российский лидер сообщил, что в ходе недавней встречи с президентом Турции Эрдоганом обсуждались новые предложения по Черноморскому судоходству и другим вопросам, но пока российская сторона изучает полученные материалы и ожидает готовности Киева к диалогу.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Украина через Турцию якобы передавала российским властям "предложение" по заключению определенных мирных договоренностей. По словам президента РФ, Украина якобы отказалась от своих предложений уже на следующий день после того, как их получил Кремль.