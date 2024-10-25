"Не нужно ждать 20 января": Трамп обещает призвать Путина и Зеленского к переговорам в ночь выборов

По словам экс-президента, он попытается остановить войну в Украине еще до своей инаугурации и обещает позвонить президентам Украины и РФ вечером 5 ноября, если победит на выборах.

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Накануне, 24 октября, 45-й президент США Дональд Трамп сообщили своим сторонникам в Неваде, что в случае избрания в ночь выборов он позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину и попытается договориться о завершении войны в Украине. Об этом сообщает New York Post.

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Трамп говорит, что попытается остановить войну в Украине еще в статусе избранного президента.

"Я буду работать над этим с того дня, надеюсь, с того дня, когда мы победим, то есть 5 ноября. Вечером 5 ноября я позвоню Путину. Я позвоню Зеленскому. Я скажу: "Мы должны это остановить", — отметил он.

Трамп также добавил, что ему не придется ждать дня инаугурации 20 января, поскольку он "постарается сделать это раньше".

78-летний Трамп неоднократно заявлял, что якобы может договориться о прекращении войны в течение одного дня.

Бывший глава Белого дома встретился с Зеленским в Trump Tower в Нью-Йорке в прошлом месяце, на этой встрече он говорил о своих "очень хороших отношениях" с украинским лидером.

Трамп также предположительно контактировал с Путиным. Сообщается, что у него было "не менее семи" телефонных звонков российскому президенту с тех пор, как он оставил свой пост около четырех лет тому.

За четыре часа до выступления Трампа в Thomas & Mack Center, на кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе собрались тысячи его сторонников. Акция была организована политическим комитетом Turning Point.

Напомним, что 24 октября стало известно, что Дональда Трампа обвинили в сексуальных домогательствах.

Также сообщалось, что 21 октября российский политик Дмитрий Медведев заявил, что Трамп не мог угрожать ударами по Москве в переговорах, так как отношения с ним "достаточно теплые".