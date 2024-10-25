"Не потрібно чекати 20 січня": Трамп обіцяє закликати Путіна і Зеленського до переговорів у ніч виборів

За словами експрезидента США, він спробує зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації й обіцяє зателефонувати президентам України та РФ увечері 5 листопада, якщо переможе на виборах.

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Напередодні, 24 жовтня, 45-й президент США Дональд Трамп повідомив своїм прихильникам у Неваді, що в разі обрання в ніч виборів він подзвонить українському президенту Володимиру Зеленському та голові Кремля Володимиру Путіну і спробує домовитися про завершення війни в Україні. Про це повідомляє New York Post.

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Трамп каже, що спробує зупинити війну в Україні ще в статусі обраного президента.

"Я буду працювати над цим з того дня, сподіваюся, з того дня, коли ми переможемо, тобто 5 листопада. Увечері 5 листопада я зателефоную Путіну. Я зателефоную Зеленському. Я скажу: "Ми повинні це зупинити", — зазначив він.

Трамп також додав, що йому не доведеться чекати дня інавгурації 20 січня, оскільки він "постарається зробити це раніше".

78-річний Трамп неодноразово заявляв, що нібито може домовитися про припинення війни протягом одного дня. Колишній голова Білого дому зустрівся із Зеленським у Trump Tower у Нью-Йорку минулого місяця, на цій зустрічі він говорив про свої "дуже хороші стосунки" з українським лідером.

Трамп також імовірно контактував із Путіним. Повідомляють, що в нього було "щонайменше сім" телефонних дзвінків російському президенту відтоді, як він залишив свій пост близько чотирьох років тому.

За чотири години до виступу Трампа в Thomas & Mack Center, на кампусі Невадського університету в Лас-Вегасі зібралися тисячі його прихильників. Акція була організована політичним комітетом Turning Point.

Нагадаємо, що 24 жовтня стало відомо, що Дональда Трампа звинуватили в сексуальних домаганнях.

Також повідомлялося, що 21 жовтня російський політик Дмитро Медведєв заявив, що Трамп не міг погрожувати ударами по Москві в переговорах, оскільки відносини з ним "досить теплі".