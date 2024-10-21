"В розмовах як шовковий": Медведєв прокоментував погрозу Трампа вдарити по Москві

Медведєв сказав, що вважає, що американський політик не міг погрожувати ударами по Москві в переговорах, оскільки відносини з ним "досить теплі".

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Заступник секретаря Ради безпеки Росії і експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що у разі погроз ударити по Москві РФ може вдарити по Вашингтону. Про це він сказав в коментарі "РИА Новости".

За його словами, у відповідь на "погрози" Трампа вдарити по Москві може бути тільки одна відповідь — удар по Вашингтону.

Медведєв сказав, що вважає, що американський політик не міг погрожувати ударами по Москві в переговорах, оскільки він "як шовковий" у діалозі, відносини з ним "досить теплі".

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи висловлювання американського політика, наголосив, що Кремль вважає за краще не зраджувати публічності змісту розмов на найвищому рівні.

Нагадаємо, за даними Wall Street Journal, оприлюдненими 21 жовтня, кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп сказав, що погрожував російському лідеру Володимиру Путіну завдати удару по центру Москви, якщо він не перестане "переслідувати" Україну. Республіканець не уточнив, за яких обставин та де він говорив із Путіним на цю тему.

15 жовтня повідомлялося, що Путін говорив Трампу про плани почати вторгнення в Україну. Республіканець не раз звинувачував Джо Байдена в тому, що він сприяв початку війни.