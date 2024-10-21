"Вдарю тебе так сильно": Трамп погрожував Путіну ударами по Москві через Україну

Експрезидент США не уточнив, за яких обставин та де він говорив з Володимиром Путіним на цю тему. При цьому він вкотре наголосив, що у нього з очільником Кремля склалися чудові стосунки.

Related video

Кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп сказав, що погрожував російському лідеру Володимиру Путіну завдати удару по центру Москви, якщо він не перестане "переслідувати" Україну. Про це він розповів у інтерв'ю для The Wall Street Journal.

"Я сказав: "Володимире, якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдаю удару прямо по центру чортової "Москви". Я сказав: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але я не маю вибору", — заявив Трамп.

За словами експрезидента США, Путін відповів "no way" (означає "ні за що" або "не може бути" — ред). Однак, як стверджує Трамп, він ще раз попередив російського президента: "Тобі буде дуже боляче, і я збираюся зняти ці [чортові] бані з твоєї голови".

Республіканець не уточнив, за яких обставин та де він говорив з Путіним на цю тему. При цьому він вкотре наголосив, що у нього з президентом РФ склалися чудові стосунки.

"Він (Володимир Путін — ред.) знає, що я [чортів] божевільний", — відзначив Трамп.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Трамп "попрацював" у McDonald's. Він одягнув фартух, приготував кілька порцій картоплі для клієнтів ресторану. Республіканець іронічно привітав із 60-річчям опонента з передвиборчих перегонів Камалу Гарріс

Також ми писали про те, що Путін говорив Трампу про плани почати вторгнення в Україну. Республіканець не раз звинувачував Джо Байдена в тому, що він сприяв початку війни.