"Ударю тебя так сильно": Трамп угрожал Путину ударами по Москве из-за Украины

Экс-президент США не уточнил, при каких обстоятельствах и где он говорил с Владимиром Путиным на эту тему. При этом он в очередной раз подчеркнул, что у него с главой Кремля сложились прекрасные отношения.

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Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп сказал, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по центру Москвы, если он не перестанет "преследовать" Украину. Об этом он рассказал в интервью для The Wall Street Journal.

"Я сказал: "Владимир, если ты будешь преследовать Украину, то я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы". Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", — заявил Трамп.

По словам экс-президента США, Путин ответил "no way" (означает "ни за что" или "не может быть" — ред). Однако, как утверждает Трамп, он еще раз предупредил российского президента: "Тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти [чертовы] бани с твоей головы".

Республиканец не уточнил, при каких обстоятельствах и где он говорил с Путиным на эту тему. При этом он в очередной раз подчеркнул, что у него с президентом РФ сложились прекрасные отношения.

"Он (Владимир Путин — ред.) знает, что я [чертов] сумасшедший", — отметил Трамп.

Напомним, Фокус сообщал, что Трамп "поработал" в McDonald's. Он надел фартук, приготовил несколько порций картофеля для клиентов ресторана, а также иронично поздравил с 60-летием Камалу Харрис

Также мы писали о том, что Путин говорил Трампу о планах начать вторжение в Украину. Республиканец не раз обвинял Джо Байдена в том, что он способствовал началу войны.