Жарил картошку фри, обслуживал клиентов: Дональд Трамп "поработал" в McDonald's (видео)

Кандидат на пост президента США попробовал новую профессию: надев фартук, он приготовил несколько порций картофеля для клиентов ресторана. Республиканец иронично поздравил с 60-летием оппонента по предвыборной гонке Камалу Харрис.

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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, 78-летний Дональд Трамп попробовал себя в новой профессии: его заметили на кухне в ресторане быстрого питания McDonald's в штате Пенсильвания. Телеканал Fox News показал соответствующее видео.

Трамп самостоятельно оплачивал все заказы клиентов

Политик посетил ресторан в городе Фистервил. Надев фартук, он сам приготовил несколько порций картофеля фри и обслужил клиентов сети. При этом Трамп самостоятельно оплачивал все заказы.

После работы Трамп заявил, что ему действительно понравилась такая деятельность и он рассматривает возможность вернуться в McDonald's.

Далее организаторы похода Трампа устроили подход к прессе. Республиканец рассказывал об утреннем звонке премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По итогам беседы стало понятно, что "израильтяне находятся в большей безопасности", так как их власти не прислушиваются к президенту Джо Байдену, заметил Трамп.

Республиканец поздравил с 60-летием оппонента по предвыборной гонке от Демократической партии, вице-президента США Камалу Харрис и сказал, что может подарить ей порцию картофеля.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о планах начать вторжение в Украину. Республиканец не раз обвинял Джо Байдена в том, что он способствовал началу войны.

В СМИ ране появилась информация о возможном третьем покушении на Трампа на предвыборном митинге 12 октября. Полицейские задержала мужчину с ружьем и фальшивой пресс-картой.