На митинге Трампа задержали мужчину с ружьем: полиция подозревает третье покушение (фото)

Полиция Калифорнии обнаружила подозрительного мужчину, который направлялся на митинг Дональда Трампа с ружьем и поддельными документами. Через сутки его отпустили, хотя и подозревали возможность покушения.

Related video

Мужчину с ружьем и фальшивой прескартой задержали на предвыборном митинге лидера Республиканской партии и кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Полиция подозревает, что речь идет о третьем покушении на политика. При этом возможного стрелка отпустили из тюрьмы под залог, хотя его видели рядом с другими единомышленниками Трампа. Об обстоятельствах задержания рассказало агентство Reuters.

Журналисты сообщили, что задержанный — 49-летний американец, житель Лас-Вегаса, Вэм Миллер (Vem Miller). Полиция обратила внимание на мужчину, когда он в 17 час. 12 октября пытался пробраться на митинг Дональда Трампа в Калифорнии. При осмотре у него обнаружили ружье, коробку крупнокалиберных патронов, фальшивую прескарту, фальшивые номерные знаки и несколько паспортов. Политика еще не было на сцене, фигурант не сопротивлялся во время обыска, но его задержали и заподозрили, что могло произойти третье покушение.

"Я действительно верю, что мы предотвратили еще одну попытку убийства", — привели журналисты слова местного шерифа Чеда Бьянко.

Впрочем, уже в воскресенье, 13 октября, возможного стрелка выпустили под залог в размере 5 тыс. долл., но расследование продолжается. Reuters также процитировало заявление Офиса прокурора США в Лос-Анджелесе: со ссылкой на Секретную службу они заверили, что "Трампу ничего не угрожает".

Агентство не публиковало фото Вэма Миллера. В то же время в соцсети X (Twitter) отыскали серию его фото и видео, на которых он изображен рядом с представителями республиканцев. Среди людей, до которых добрался подозреваемый в покушении — Роберт Ф. Кеннеди-младший и Дональд Трамп-младший.

Покушения на Трампа — детали

Ранее Фокус писал о предыдущих случаях покушений на Дональда Трампа. Первый такой случай произошел в июле во время предвыборного митинга. Мужчина с ружьем вылез на крышу дома, при этом его видели представители государственной охраны, но не остановили. Он смог выстрелить и ранил политика в ухо. Впоследствии выяснилось, что стрелок — американец Мэтью Томас Крукс, который успел сделать восемь выстрелов, пока его обезвредили. Следующий инцидент произошел в сентябре: Секретная служба задержала неизвестного, которого обнаружили рядом с полем для гольфа в Палм-Бич. Задержанный — Райан Уэсли Раут: он поддерживает Украину и оставил "прощальное" письмо, в котором говорил о том, что Трамп не достоин президентства.

Напоминаем, 9 октября Дональд Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаем по ядерному разоружению. 12 октября республиканец сделал заявление относительно мигрантов, которых предлагает строго наказывать за нападения на граждан США.