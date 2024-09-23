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Мир Покушение на Трампа

150 тысяч и письма в Украину: в США отыскали прощальное обращение стрелка в Трампа (фото)

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Фото: Скриншот | Райан Уэсли Раут оставил прощальное письмо перед покушением на Дональда Трампа (иллюстративное фото)

Республиканец Дональд Трамп не достоин того, чтобы стать президентом США, считает подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут. По его мнению, он для этого недостаточно добрый и бескорыстный.

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Американец Райан Уэсли Раут, задержанного с ружьем в руках после покушения на кандидата в президенты и республиканца Дональда Трампа, призвал всех желающих к аналогичным действиям. В письме, спрятанном в тайном месте, он предлагал вознаграждение тому, кто успешно совершит покушение на человека, который мешает Украине воевать с РФ. О прощальной записке Раута и о других письмах, связанных с Украиной, написало издание Politico.

Журналисты ссылаются на заявление прокурора, которое прозвучало во время понедельничных судебных слушаниях по залогу. Как выяснилось, правоохранители провели обыск у неуказанного лица, которое назвали "партнером Раута". В грязной коробке с инструментами и стройматериалами обнаружили "ужасное письмо", адресатом которого был The World ("Мир" в переводе с англ.). Автор письма обвинял Трампа в неверной политике в отношении Ирана. Кроме того, он призывал "завершить работу", за которую удачный стрелок якобы получит 150 тыс. долл.

Покушение на Трампа, Райан Уэсли Раут, фото, письмо, прощальное письмо, расследование Fullscreen
Покушение на Трампа — прощальное письмо Райана Уэсли Раута
Фото: Politico

В тексте также упоминаются низкие моральные качества Дональда Трампа. По мнению Раута, президент США должен быть "добрым, заботливым и бескорыстным и всегда выступать за человечество", а республиканец совсем не такой. Американец также обвинял этого политика в том, что он неверно поступил в отношении ядерной программы Ирана.

"Все во всем мире, от самого молодого до самого старшего, знают, что Трамп ни на что не годится, а тем более на президентство США", — подчеркнул подозреваемый в покушении.

Прокуратура обнародовала другие доказательства того, что Раут готовился убить Трампа. Например, он действительно прибыл на место преступления 14 августа, приехав из Северной Каролины в Вест-Палм-Бич. Также он несколько раз был у забора гольф-клуба, установила полиция. У него дома нашли два номерных знака, 12 пар перчаток, шесть мобильных телефонов и историю Гугл-поиска о выезде в Мексику. В блокноте подозреваемого обнаружили большое количество телефонных номеров из Украины и подробные инструкции о том, как попасть в армию и воевать против россиян.

Покушение на Трампа — детали стрельбы в гольф-клубе

Отметим, покушение, в котором подозревают 58-летнего Райана Уэсли Раута, состоялось 15 августа 2024 года. Как выяснилось, неизвестного мужчину, вооруженного ружьем заметили у забора гольф-клуба, где как раз находился Дональд Трамп. Неизвестный выстрелил в сторону республиканца, промахнулся, после этого его задержали, рассказали западные СМИ. Позже назвали имя стрелка и выяснили, что он активно интересуется российско-украинской войной. В сети опубликовали фото Раута во время митинга в Киеве в поддержку пленных.

Покушение на Трампа, Райан Уэсли Раут, фото Fullscreen
Покушение на Трампа — Райан Уэсли Раут на фоне Белого дома и Майдана Независимости
Фото: Скриншот

Кроме того, украинские волонтеры узнали мужчину и говорили, что он действительно пытался помочь. В то же время представители Сил обороны Украины заверили, что Раут никогда не входил в состав Иностранного легиона, который воюет с россиянами на Донбассе.

Инцидент с Раутом — второе покушение на Трампа, которое произошло летом 2024 года. Предыдущий состоялся 14 июля: во время митинга мужчина выстрелил из винтовки и ранил республиканца в ухо.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский встретится в США с президентом Джо Байденом, вице-президентом и кандидатом на президентских выборах Камалой Харрис, а также с Дональдом Трампом. Между тем 13 сентября республиканец и потенциальный вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал о "мирном плане" Трампа, в котором не говорится о возвращении территорий Украины.