150 тысяч и письма в Украину: в США отыскали прощальное обращение стрелка в Трампа (фото)

Республиканец Дональд Трамп не достоин того, чтобы стать президентом США, считает подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут. По его мнению, он для этого недостаточно добрый и бескорыстный.

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Американец Райан Уэсли Раут, задержанного с ружьем в руках после покушения на кандидата в президенты и республиканца Дональда Трампа, призвал всех желающих к аналогичным действиям. В письме, спрятанном в тайном месте, он предлагал вознаграждение тому, кто успешно совершит покушение на человека, который мешает Украине воевать с РФ. О прощальной записке Раута и о других письмах, связанных с Украиной, написало издание Politico.

Журналисты ссылаются на заявление прокурора, которое прозвучало во время понедельничных судебных слушаниях по залогу. Как выяснилось, правоохранители провели обыск у неуказанного лица, которое назвали "партнером Раута". В грязной коробке с инструментами и стройматериалами обнаружили "ужасное письмо", адресатом которого был The World ("Мир" в переводе с англ.). Автор письма обвинял Трампа в неверной политике в отношении Ирана. Кроме того, он призывал "завершить работу", за которую удачный стрелок якобы получит 150 тыс. долл.

Покушение на Трампа — прощальное письмо Райана Уэсли Раута Фото: Politico

В тексте также упоминаются низкие моральные качества Дональда Трампа. По мнению Раута, президент США должен быть "добрым, заботливым и бескорыстным и всегда выступать за человечество", а республиканец совсем не такой. Американец также обвинял этого политика в том, что он неверно поступил в отношении ядерной программы Ирана.

"Все во всем мире, от самого молодого до самого старшего, знают, что Трамп ни на что не годится, а тем более на президентство США", — подчеркнул подозреваемый в покушении.

Прокуратура обнародовала другие доказательства того, что Раут готовился убить Трампа. Например, он действительно прибыл на место преступления 14 августа, приехав из Северной Каролины в Вест-Палм-Бич. Также он несколько раз был у забора гольф-клуба, установила полиция. У него дома нашли два номерных знака, 12 пар перчаток, шесть мобильных телефонов и историю Гугл-поиска о выезде в Мексику. В блокноте подозреваемого обнаружили большое количество телефонных номеров из Украины и подробные инструкции о том, как попасть в армию и воевать против россиян.

Покушение на Трампа — детали стрельбы в гольф-клубе

Отметим, покушение, в котором подозревают 58-летнего Райана Уэсли Раута, состоялось 15 августа 2024 года. Как выяснилось, неизвестного мужчину, вооруженного ружьем заметили у забора гольф-клуба, где как раз находился Дональд Трамп. Неизвестный выстрелил в сторону республиканца, промахнулся, после этого его задержали, рассказали западные СМИ. Позже назвали имя стрелка и выяснили, что он активно интересуется российско-украинской войной. В сети опубликовали фото Раута во время митинга в Киеве в поддержку пленных.

Покушение на Трампа — Райан Уэсли Раут на фоне Белого дома и Майдана Независимости Фото: Скриншот

Кроме того, украинские волонтеры узнали мужчину и говорили, что он действительно пытался помочь. В то же время представители Сил обороны Украины заверили, что Раут никогда не входил в состав Иностранного легиона, который воюет с россиянами на Донбассе.

Инцидент с Раутом — второе покушение на Трампа, которое произошло летом 2024 года. Предыдущий состоялся 14 июля: во время митинга мужчина выстрелил из винтовки и ранил республиканца в ухо.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский встретится в США с президентом Джо Байденом, вице-президентом и кандидатом на президентских выборах Камалой Харрис, а также с Дональдом Трампом. Между тем 13 сентября республиканец и потенциальный вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал о "мирном плане" Трампа, в котором не говорится о возвращении территорий Украины.