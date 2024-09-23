150 тисяч і листи в Україну: у США відшукали прощальне звернення стрільця в Трампа (фото)

Республіканець Дональд Трамп не достойний того, щоб стати президентом США, вважає підозрюваний у замаху Раян Веслі Раут. На його думку, він для цього не достатньо добрий та безкорисливий.

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Американець Раян Веслі Раут, затриманого з рушницею в руках після замаху на кандидата в президенти і республіканця Дональда Трампа, закликав усіх охочих до аналогічних дій. У листі, схованому у таємному місці, він пропонував винагороду тому, хто успішно здійснить замах на людину, яка заважає Україні воювати з РФ. Про прощальну записку Раута та про інші листи, пов'язані з Україною, написало видання Politico.

Журналісти посилаються на заяву прокурора, яка пролунала під час понеділкових судових слуханнях щодо застави. Як з'ясувалось, правоохоронці провели обшук у невказаної особи, яку назвали "партнером Раута". В брудній коробці з інструментами та будматеріалами виявили "жахливий лист", адресатом якого був The World ("Світ" в перекладі з англ.). Автор листа звинувачував Трампа у невірній політиці щодо Ірану. Крім того, він закликав "завершити роботу", за яку вдалий стрілець начебто отримає 150 тис. дол.

Замах на Трампа - прощальний лист Раяна Уеслі Раута Фото: Politico

У тексті також згадуються низькі моральні якості Дональда Трампа. На думку Раута, президент США має бути "добрими, турботливими та безкорисливими та завжди виступати за людство", а республіканець зовсім не такий. Американець також звинувачував цього політика у тому, що він невірно вчинив щодо ядерної програми Ірану.

"Усі в усьому світі, від наймолодшого до найстаршого, знають, що Трамп ні на що не годиться, а тим паче на президентство США", — наголосив підозрюваний у замаху.

Прокуратура оприлюднила інші докази того, що Раут готувався убити Трампа. Наприклад, він дійсно прибув на місце злочину 14 серпня, приїхавши з Північної Кароліни до Вест-Палм-Біч. Також він кілька разів був біля паркану гольф-клубу, встановила поліція. У нього вдома відшукали два номерні знаки, 12 пар рукавичок, шість мобільних телефонів та історію Гугл-пошуку про виїзд до Мексики. У блокноті підозрюваного виявили велику кількість телефонних номерів з України та докладні інструкції щодо того, як потрапити в армію та воювати проти росіян.

Замах на Трампа — деталі стрільби в гольф-клубі

Зазначимо, замах, у якому підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута, відбувся 15 серпня 2024 року. Як з'ясувалось, невідомого чоловіка, озброєного рушницею помітили біля паркану гольф-клубу, де саме перебував Дональд Трамп. Невідомий вистрелив у бік республіканця, промахнувся, після цього його затримали, розповіли західні ЗМІ. Згодом назвали ім'я стрільця і з'ясували, що він активно цікавиться російсько-українською війною. У мережі опублікували фото Раута під час мітингу в Києві на підтримку полонених.

Замах на Трампа - Раян Уеслі Раут на тлі Білого дому та Майдану Незалежності Фото: Скриншот

Крім того, українські волонтери впізнали чоловіка і говорили, що він дійсно намагався допомогти. Водночас представники Сил оборони України запевнили, що Раут ніколи не входив до складу Іноземного легіону, який воює з росіянами на Донбасі.

Інцидент з Раутом — другий замах на Трампа, який стався влітку 2024 року. Попередній відбувся 14 липня: під час мітингу чоловік вистрелив з гвинтівки та поранив республіканця у вухо.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться у США з президентом Джо Байденом, віцепрезиденткою та кандидаткою на президентських виборах Камалою Гарріс, а також з Дональдом Трампом. Тим часом 13 вересня республіканець та потенційний віцепрезидент Джей Ді Венс розповів про "мирний план" Трампа, у якому не ідеться про повернення територій України.