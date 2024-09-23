Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ Замах на Трампа

150 тисяч і листи в Україну: у США відшукали прощальне звернення стрільця в Трампа (фото)

Раян Уеслі Раут, Раут замах на Трампа, Раут прощальний лист, Раут Трамп розслідування, Раут поліція США, Раут та Україна
Фото: Скриншот | Раян Уеслі Раут залишив прощальний лист перед замахом на Дональда Трампа (ілюстративне фото)

Республіканець Дональд Трамп не достойний того, щоб стати президентом США, вважає підозрюваний у замаху Раян Веслі Раут. На його думку, він для цього не достатньо добрий та безкорисливий.

Related video

Американець Раян Веслі Раут, затриманого з рушницею в руках після замаху на кандидата в президенти і республіканця Дональда Трампа, закликав усіх охочих до аналогічних дій. У листі, схованому у таємному місці, він пропонував винагороду тому, хто успішно здійснить замах на людину, яка заважає Україні воювати з РФ. Про прощальну записку Раута та про інші листи, пов'язані з Україною, написало видання Politico.

Журналісти посилаються на заяву прокурора, яка пролунала під час понеділкових судових слуханнях щодо застави. Як з'ясувалось, правоохоронці провели обшук у невказаної особи, яку назвали "партнером Раута". В брудній коробці з інструментами та будматеріалами виявили "жахливий лист", адресатом якого був The World ("Світ" в перекладі з англ.). Автор листа звинувачував Трампа у невірній політиці щодо Ірану. Крім того, він закликав "завершити роботу", за яку вдалий стрілець начебто отримає 150 тис. дол.

Замах на Трампа, Раян Уеслі Раут, фото, лист, прощальний лист, розслідування Fullscreen
Замах на Трампа - прощальний лист Раяна Уеслі Раута
Фото: Politico

У тексті також згадуються низькі моральні якості Дональда Трампа. На думку Раута, президент США має бути "добрими, турботливими та безкорисливими та завжди виступати за людство", а республіканець зовсім не такий. Американець також звинувачував цього політика у тому, що він невірно вчинив щодо ядерної програми Ірану.

"Усі в усьому світі, від наймолодшого до найстаршого, знають, що Трамп ні на що не годиться, а тим паче на президентство США", — наголосив підозрюваний у замаху.

Прокуратура оприлюднила інші докази того, що Раут готувався убити Трампа. Наприклад, він дійсно прибув на місце злочину 14 серпня, приїхавши з Північної Кароліни до Вест-Палм-Біч. Також він кілька разів був біля паркану гольф-клубу, встановила поліція. У нього вдома відшукали два номерні знаки, 12 пар рукавичок, шість мобільних телефонів та історію Гугл-пошуку про виїзд до Мексики. У блокноті підозрюваного виявили велику кількість телефонних номерів з України та докладні інструкції щодо того, як потрапити в армію та воювати проти росіян.

Замах на Трампа — деталі стрільби в гольф-клубі

Зазначимо, замах, у якому підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута, відбувся 15 серпня 2024 року. Як з'ясувалось, невідомого чоловіка, озброєного рушницею помітили біля паркану гольф-клубу, де саме перебував Дональд Трамп. Невідомий вистрелив у бік республіканця, промахнувся, після цього його затримали, розповіли західні ЗМІ. Згодом назвали ім'я стрільця і з'ясували, що він активно цікавиться російсько-українською війною. У мережі опублікували фото Раута під час мітингу в Києві на підтримку полонених.

Замах на Трампа, Раян Уеслі Раут, фото Fullscreen
Замах на Трампа - Раян Уеслі Раут на тлі Білого дому та Майдану Незалежності
Фото: Скриншот

Крім того, українські волонтери впізнали чоловіка і говорили, що він дійсно намагався допомогти. Водночас представники Сил оборони України запевнили, що Раут ніколи не входив до складу Іноземного легіону, який воює з росіянами на Донбасі.

Інцидент з Раутом — другий замах на Трампа, який стався влітку 2024 року. Попередній відбувся 14 липня: під час мітингу чоловік вистрелив з гвинтівки та поранив республіканця у вухо.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться у США з президентом Джо Байденом, віцепрезиденткою та кандидаткою на президентських виборах Камалою Гарріс, а також з Дональдом Трампом. Тим часом 13 вересня республіканець та потенційний віцепрезидент Джей Ді Венс розповів про "мирний план" Трампа, у якому не ідеться про повернення територій України.