Справжня причина вторгнення ЗС РФ — це боротьба за природні ресурси і заробіток власників збройних заводів, впевнений республіканець Джей Ді Венс. Він описав, як Дональд Трамп викладе свій план миру і буде гарантувати безпеку Кремля.

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Лідер Республіканської партії Дональд Трамп "посадить" перед собою росіян, українців, європейців і пояснить їм деталі "плану миру". Цей план має начебто гарантувати РФ безпеку від НАТО, оскільки Україна пообіцяє, що не вступатиме в цю організацію. Про обмін окупованих територій та відсутність захисту на "мир з Росією" сенатор-республіканець Джеймс Девід Венс розповів на подкасті шоу Шона Райана (Shawn Ryan Show Podcast).

Венс коротко описав, як бачить причини війни, яку РФ веде в Україні. Він заявив, що причина — це начебто поклади природного газу в Криму та інші ресурси України (сільське господарство, корисні копалини), і саме за них воює Кремль. Крім того, політик впевнений, що бойові дії продовжуються виключно через те, що на цьому заробляють виробники зброї в США та Європі. Дональд Трамп бачить це і пропонує припинити війну в три простих кроки, пояснив Венс політику свого патрона, який обрав його потенційним віцепрезидентом.

"Крим розташований на дуже великому родовищі природного газу. Багато війн ведуться через природні ресурси, і я гарантую вам, що частково зацікавлені росіяни, частково зацікавлені європейці і, звичайно, багато американських інвесторів. Це має багато спільного з грошима, давайте просто будемо чесними", — заявив представник республіканської партії.

Які пункти "плану миру" Трампа:

бойові дії припиняються на лінії бойового зіткнення і не згадується про повернення майже 20% території України, окупованих Росією;

Кремль отримує гарантії, що Україна ніколи не стане членом НАТО;

відбудова зруйнованої української інфраструктури повністю покладається на Європейський Союз.

"Це, ймовірно, буде виглядати як поточна лінія розмежування. Це стає як демілітаризована зона, щоб росіяни не вторглися знову," — чути на відео подкасту.

Зазначимо, у липні президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозиції Трампа щодо способу завершити війну. Він пояснив, що це "погана ідея" і що американський політик не зможе примусити Путіна зупинитись. На думку українського очільника держави, Кремль "годує" росіян територіальними "здобутками", тому не може припинити війну, бо втратить владу.

Нагадуємо, у ЗМІ опублікували можливий "план перемоги" Зеленського, про який дізнались на основі фрагментів його виступів та заяв. Тим часом видання La Republika написало про ще кроки для завершення війни, які може запропонувати Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц: у ньому також допускається втрата території.