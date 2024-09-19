Обсудят стратегические планы: Зеленский встретится с Байденом, Харрис и Трампом

Во время визита украинской делегации на Генеральную Ассамблею ООН Киев познакомит трех американских политиков с планом завершения войны. Известна дата встречи и темы разговора с президентом США Джо Байденом.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден будут иметь личную встречу 26 сентября 2024 года. Главная тема разговора политиков будет касаться дальнейших планов Украины во время войны с РФ. Кроме того, глава украинского государства пообщается с кандидатом в президенты от Республиканской и Демократической партий. О деталях визита в Вашингтон сообщила пресс-служба Белого дома.

Заявление Белого дома появилось вечером 19 сентября. В заявлении указано, что встреча Байдена и Зеленского состоится в четверг 26 сентября: во сколько — не известно. Во время разговора политики коснутся "стратегических планов" Украины и деталей поддержки, которую будут предоставлять США. Кроме того, украинский президент поговорит с вице-президентом и кандидатом на президентских выборах от демократов Камалой Харрис. Отдельно отмечается, что руководители Белого дома верны идее победы Украины.

"Президент и вице-президент подчеркнут свою непоколебимую преданность поддерживать Украину, пока она не победит в этой войне", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Когда именно состоится встреча с Харрис, будет ли совместная встреча трех политиков — в заявлении офиса президента США не указано.

Представитель президента Зеленского Сергей Никифоров вечером 19 сентября в заметке на странице Facebook подтвердил, что глава государства встретится с Байденом и Харрис. Также планируют разговор с Дональдом Трампом. Других деталей спикер не добавил.

Мирные переговоры — встреча Зеленского с Байденом, Харрис, Трампом Фото: Скриншот

Мирные переговоры — детали действий Украины

Отметим, Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая началась 10 сентября 2024 года в Нью-Йорке. В США появится делегация во главе с президентом, выступление которого на Ассамблее запланировано на 25 сентября. Во время поездки трем американским государственным деятелям, Джо Байдену, Камалу Харрис и Дональду Трампу, покажут "план победы". Фокус собрал информацию из открытых источников и комментарии экспертов относительно того, каким может быть этот план. Формула мира — это "4+1": четыре пункта касаются завершения войны, один — восстановления Украины. При этом речь не идет о замораживании войны, заверили общественность в офисе президента.

10 сентября испанское издание EFE опубликовало ориентировочные пункты плана Зеленского. Среди прочего, в нем говорится о прорыве в Курскую область и возможности давления на РФ для начала переговоров. Также указано, что Киев будет настаивать на гарантиях безопасности и экономической поддержки от западных партнеров и предложит перечень действий Москвы для прекращения боевых действий.

Напоминаем, 19 сентября Дональд Трамп сообщил, что действительно будет иметь личную встречу с Зеленским, написало агентство Reuters. 13 сентября Джей Ди Вэнс, которого Трамп выбрал потенциальным вице-президентом, заявил, что поддерживает план завершения войны без возвращения Украине опекаемых территорий.