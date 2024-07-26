Не уверены, что это была именно пуля: ФБР хочет допросить Трампа о его ранении в ухо

Трамп и его избирательный штаб отвергли идею о том, что 13 июля в экс-президента попало что-то иное, кроме пули. ФБР считает, что это мог быть осколок.

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Следователи ФБР запросили возможность допросить Дональда Трампа, чтобы выяснить, попала ли пуля или осколок в бывшего президента во время покушения на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. В среду, давая показания в Судебном комитете Палаты представителей, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что "есть некоторые сомнения относительно того, была ли это пуля". Об этом сообщает The Daily Beast.

ФБР стремится поговорить с Трампом, чтобы получить более подробную версию событий, связанных с инцидентом, и, по словам представителя, более полную информацию о его травме.

Дональд Трамп после покушения Фото: Getty Images

ФБР подтвердило, что изучает ряд металлических фрагментов, найденных на сцене во время стрельбы, чтобы определить, был ли осколок причиной окровавленного уха Трампа .

Следователи нашли восемь гильз на крыше, где стрелок Мэтью Томас Крукс стрелял в Трампа, но неясно, были ли извлечены какие-либо пули. "Есть вероятность, что мы никогда их не найдем", — ранее сказал Майкл Харриган, бывший специальный агент ФБР, который руководил подразделением огневой подготовки бюро в Куантико, штат Вирджиния.

С тех пор Трамп и его предвыборный штаб решительно отвергают идею о том, что 13 июля в экс-президента попало что-то иное, кроме пули.

Видео покушения на Дональда Трампа

"Нет, к сожалению, это была пуля, которая попала мне в ухо, и попала сильно. Не было ни стекла, ни осколков. В больнице это назвали "пулевым ранением в ухо", и так оно и было", — написал Трамп в посте на Truth Social 25 июля.

Неясно, когда ФБР попросило Трампа об интервью, но экс-президент в четверг вечером настаивал, что "ФБР даже не проверило", что ударило его по уху на митинге в Батлере. ФБР сообщило, что группа бюро по реконструкции стрельбы "продолжает изучать улики с места происшествия, включая фрагменты пуль, расследование продолжается".

Дональд Трамп с заклееным ухом и Джей Ди Вэнс Фото: Getty Images

Член палаты представителей Ронни Джексон (республиканец от Техаса), бывший врач Трампа в Белом доме, опубликовал в субботу заявление, в котором заявил, что Трамп "получил огнестрельное ранение в правое ухо", в результате которого образовалась "рана шириной 2 см, которая дошла до хрящевой поверхности уха".

Однако официальная история лечения Трампа в больнице Butler Memorial Hospital не была опубликована.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) также выступил в четверг против предположения, что Трамп мог быть ранен осколком. "Мы все видели видео, мы видели анализ, мы слышали из разных источников и с разных ракурсов, что пуля прошла через его ухо. Я не уверен, что это так уж важно", — сказал он.

Напомним, после покушения на Дональда Трампа эксперты предположили, почему Мэтью Крукс в него не попал. Хотя он успел сделать несколько выстрелов.

Также Фокус писал о винтовке AR-15, из которой стреляли в Трампа. Иронично, но это оружие очень популярно среди республиканцев.