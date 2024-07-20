Культовое оружие США: что известно о винтовке AR-15, из которой стреляли в Трампа

С винтовками AR-15 позируют консервативные политики, их разыгрывают в лотерею и митингующие приносят их на демонстрации. Консерваторы даже хотели объявить эту винтовку "национальным оружием США".

Related video

Винтовка AR, которая использовалась в нескольких самых громких и смертоносных массовых расстрелах в истории Америки за последние два десятилетия, снова оказалась в центре внимания, поскольку Томас Крукс использовал ее для покушения на 45-го президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Трамп, как известно, был ранен в ухо, Крукс убит, а винтовка AR-15 в топе продаж. О самом популярном оружии США пишет Reuters.

Винтовки типа AR можно увидеть в Соединенных штатах повсюду, особенно в руках консервативных политиков. Законопроект в Конгрессе, поддержанный представителями консерваторов, даже предлагает объявить винтовку типа AR-15 "национальным оружием Соединенных Штатов".

Значки консервативных политиков с изображением AR-15 Фото: Соцсети

Умелый маркетинг и партийный раскол помогли многим американцам принять этот вид оружия, сделав его мощным культурным и политическим символом в стране, где Вторая поправка к Конституции закрепляет право на ношение оружия.

"Романтика вокруг AR-15 исходит от маркетинга. Производители оружия пытаются продать свой продукт, и они делают это таким образом, что затрагивают такие глубинные аспекты, как гипермужественность, представления о безопасности и защите, а также напоминают о "солдатской солидарности", — говорит Кэролайн Галлахер, профессор Американского университета, которая следила за ростом популярности оружия в стиле AR.

Маркетинг оружейной промышленности был в центре успешного иска, поданного против Remington Arms некоторыми родителями жертв резни в начальной школе Сэнди Хук в 2012 году, и является аргументом, который используют родители детей, убитых в результате стрельбы в школе в Ювалде, штат Техас, в 2022 году в своих исках против компаний Daniel Defense, а также Meta и Activision Blizzard. Стрелки в обоих случаях использовали оружие типа AR-15.

Что известно о винтовке AR-15

AR-15 была впервые разработана в 1950-х годах производителем оружия ArmaLite, откуда и взялась аббревиатура "AR" в названии. В первые десятилетия своего существования она продавалась медленно. Производитель оружия Colt купил права на производство AR-15 в 1959 году. Большинство патентов на оружие истекли в 1970-х годах, что позволило другим оружейным компаниям производить свои версии.

С 1994 по 2004 год продажа этого оружия была в значительной степени заблокирована запретом на штурмовое оружие в США, рассчитанным на 10 лет. Он не был продлен, и большинство разговоров о новом запрете исходят от либеральных демократов.

Винтовка AR-15 Фото: Скриншот

По данным Национального фонда стрелкового спорта (торговой ассоциации производителей оружия), продажи винтовок AR резко возросли с 2004 года, и в настоящее время в США в обращении находится более 28 миллионов единиц этого оружия.

Крис Уолц, продавец оружия из Джорджии и основатель популярной группы владельцев оружия AR-15 в Америке, сказал, что оружие, похожее на AR-15, стало символом сопротивления защитников прав на оружие либеральным попыткам запретить его. .

Он добавил, что противники AR не упоминают, что миллионы американцев используют его каждый день законным и безопасным образом, а также что, по данным ФБР, винтовки обычно используются менее чем в 3% случаев смерти от огнестрельного оружия в стране.

Стрельба из AR-15 в тире

Отмена национального запрета на оружие совпала с ростом военного мышления Америки после атак 11 сентября 2001 года и последующих войн в Афганистане и Ираке. AR-15 закрепилась в гражданской культуре, как никакое другое оружие до нее, говорят эксперты.

Крис Госс, который продает оружие уже 35 лет, указал на стену в своем магазине Foundation Firearms в Лавленде, штат Колорадо, где было выставлено полдюжины винтовок в стиле AR-15. Госс сказал, что это оружие имеет несколько характеристик, которые нравятся покупателям:

у нее низкая отдача;

из нее легко стрелять;

ее можно модифицировать самостоятельно;

цена ниже 500 долларов.

Однако Госс отметил, что внешний вид также является ключом к популярности винтовки среди сторонников ношения оружия и ее демонизации противниками оружия.

"Она выглядит пугающе. Когда смотришь на винтовки AR-15, первая ассоциация: армия, военные, война, смерть", — отмечает продавец.

Девушка с AR-15 Фото: NRA women

Профессор Галлахер соглашается, что внешний облик винтовки сделал ее такой популярной: она выглядит по-военному опасно.

"Для молодых мужчин это способ проявить свою мужественность", — сказала она.

В консервативных штатах США изображение оружия типа AR-15 является обычным явлением: от силуэта на наклейках на бамперах "Приди и возьми" до футболок с рекламой кофе.

Консервативные политики, такие как представитель США Лорен Боберт, республиканская активистка, представляющая Колорадо, часто публикуют фото себя и своих детей с AR-15 в руках. Именно Боберт является одним из инициаторов законопроекта "Национальный закон о ружье AR-15", который объявляет это оружие "национальным оружием Соединенных Штатов".

Лорен Боберт и ее дети с винтовками типа AR-15

Напомним, Томас Крукс, который стрелял в Дональда Трампа, был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которую купил его отец. Одноклассники Крукса рассказали журналистом, что в школе парень был ужасным стрелком. Его даже не взяли в команду.

Ранее Фокус писал о еще одной культовой американской винтовке M16 и ее модификациях. M16 выпускается с 1960-х и до настоящего времени остаются основным образцом стрелкового оружия американских военных и полиции. Это одна из наиболее распространенных моделей стрелкового оружия в мире — было выпущено более 8 миллионов экземпляров