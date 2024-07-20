Культова зброя США: що відомо про гвинтівку AR-15, з якої стріляли в Трампа

З гвинтівками AR-15 позують консервативні політики, їх розігрують у лотерею і мітингувальники приносять їх на демонстрації. Консерватори навіть хотіли оголосити цю гвинтівку "національною зброєю США".

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Гвинтівка AR, яку використовували в кількох найгучніших і найсмертоносніших масових розстрілах в історії Америки за останні два десятиліття, знову опинилася в центрі уваги, оскільки Томас Крукс використав її для замаху на 45-го президента Дональда Трампа в Пенсільванії. Трамп, як відомо, був поранений у вухо, Крукс убитий, а гвинтівка AR-15 у топі продажів. Про найпопулярнішу зброю США пише Reuters.

Гвинтівки типу AR можна побачити в Сполучених штатах всюди, особливо в руках консервативних політиків. Законопроєкт у Конгресі, підтриманий представниками консерваторів, навіть пропонує оголосити гвинтівку типу AR-15 "національною зброєю Сполучених Штатів".

Значки консервативних політиків із зображенням AR-15 Фото: Соцмережi

Умілий маркетинг і партійний розкол допомогли багатьом американцям прийняти цей вид зброї, зробивши його потужним культурним і політичним символом у країні, де Друга поправка до Конституції закріплює право на носіння зброї.

"Романтика навколо AR-15 походить від маркетингу. Виробники зброї намагаються продати свій продукт, і вони роблять це таким чином, що зачіпають такі глибинні аспекти, як гіперчоловічість, уявлення про безпеку і захист, а також нагадують про "солдатську солідарність", — каже Керолайн Ґаллаґер, професорка Американського університету, яка стежила за зростанням популярності зброї в стилі AR.

Маркетинг збройової промисловості був у центрі успішного позову, поданого проти Remington Arms деякими батьками жертв різанини в початковій школі Сенді Хук у 2012 році, і є аргументом, який використають батьки дітей, вбитих унаслідок стрілянини в школі в Ювалді, штат Техас, у 2022 році у своїх позовах проти компаній Daniel Defense, а також Meta і Activision Blizzard. Стрілки в обох випадках використовували зброю типу AR-15.

Що відомо про гвинтівку AR-15

AR-15 вперше розробив у 1950-х роках виробник зброї ArmaLite, звідки і взялася абревіатура "AR" у назві. У перші десятиліття свого існування вона продавалася повільно. Виробник зброї Colt купив права на виробництво AR-15 у 1959 році. Більшість патентів на зброю закінчилися в 1970-х роках, що дозволило іншим збройовим компаніям виробляти свої версії.

З 1994 по 2004 рік продаж цієї зброї був значною мірою заблокований забороною на штурмову зброю в США, розрахованою на 10 років. Її не було продовжено, і більшість розмов про нову заборону походять від ліберальних демократів.

Гвинтівка AR-15 Фото: Скриншот

За даними Національного фонду стрілецького спорту (торговельної асоціації виробників зброї), продажі гвинтівок AR різко зросли з 2004 року, і зараз у США в обігу перебуває понад 28 мільйонів одиниць цієї зброї.

Кріс Волц, продавець зброї з Джорджії і засновник популярної групи власників зброї AR-15 в Америці, сказав, що зброя, схожа на AR-15, стала символом опору захисників прав на зброю ліберальним спробам заборонити її ...

Він додав, що противники AR не згадують, що мільйони американців використовують його щодня у законний і безпечний спосіб, а також що, за даними ФБР, гвинтівки зазвичай використовують менш ніж у 3% випадків смерті від вогнепальної зброї в країні.

Стрільба з AR-15 у тирі

Скасування національної заборони на зброю збіглося зі зростанням військового мислення Америки після атак 11 вересня 2001 року і наступних воєн в Афганістані та Іраку. AR-15 закріпилася в цивільній культурі, як жодна інша зброя до неї, кажуть експерти.

Кріс Госс, який продає зброю вже 35 років, вказав на стіну у своєму магазині Foundation Firearms у Лавленді, штат Колорадо, де було виставлено півдюжини гвинтівок у стилі AR-15. Госс сказав, що ця зброя має кілька характеристик, які подобаються покупцям:

у неї низька віддача;

з неї легко стріляти;

її можна модифікувати самостійно;

ціна нижче 500 доларів.

Однак Госс зазначив, що зовнішній вигляд також є ключем до популярності гвинтівки серед прихильників носіння зброї та її демонізації противниками зброї.

"Вона має лякаючий вигляд. Коли дивишся на гвинтівки AR-15, перша асоціація: армія, військові, війна, смерть", — зазначає продавець.

Дівчина з AR-15 Фото: NRA women

Професор Галлахер погоджується, що зовнішній вигляд гвинтівки зробив її такою популярною: вона має по-військовому небезпечний вигляд.

"Для молодих чоловіків це спосіб проявити свою мужність", — сказала вона.

У консервативних штатах США зображення зброї на кшталт AR-15 є звичним явищем: від силуету на наліпках на бамперах "Прийди і візьми" до футболок із рекламою кави.

Консервативні політики, як-от представниця США Лорен Боберт, республіканська активістка, що представляє Колорадо, часто публікують фото себе та своїх дітей з AR-15 у руках. Саме Боберт є одним з ініціаторів законопроєкту "Національний закон про рушницю AR-15", який оголошує цю зброю "національною зброєю Сполучених Штатів".

Лорен Боберт та її діти з гвинтівками типу AR-15

Нагадаємо, Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа, був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою AR-15, яку купив його батько. Однокласники Крукса розповіли журналістам, що в школі хлопець був жахливим стрільцем. Його навіть не взяли в команду.

Раніше Фокус писав про ще одну культову американську гвинтівку M16 та її модифікації. M16 випускається з 1960-х і до теперішнього часу залишається основним зразком стрілецької зброї американських військових і поліції. Це одна з найпоширеніших моделей стрілецької зброї у світі — було випущено понад 8 мільйонів екземплярів