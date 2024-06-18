Одна гвинтівка, але багато модифікацій: чому M16 має так багато версій?

Американська гвинтівка M16 має різні версії: А2, А3 та інші. Колишній військовий Брент М. Іствуд пояснив, у чому між ними різниця.

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Варіанти M16A2 і M16A3 відрізняються одна від одної переважно режимами стрільби, причому A3 веде повністю автоматичний вогонь. Тризарядний режим стрільби з M16A2 дає змогу економити боєприпаси та підтримувати постійний вогонь під час операцій у складі відділення.

Фокус переклав статтю Брента М. Іствуда про те, чому гвинтівка M16 має так багато варіацій.

Моє знайомство з М16, з якою я вперше проходив військовий вишкіл, раз і назавжди визначило мої уподобання. Незважаючи на кваліфікаційні випробування на полігоні з обома видами зброї, М16 здалася мені зручнішою як людині з довгими руками.

Варіанти M16A2 і M16A3 відрізняються переважно режимами стрільби, причому A3 веде повністю автоматичний вогонь Фото: US Army

Варіанти M16A2 і M16A3 відрізняються здебільшого режимами стрільби, причому A3 веде повністю автоматичний вогонь. Тризарядний режим стрільби M16A2 допомагає економити боєприпаси і підтримувати постійний вогонь під час операцій відділення.

M16A2 і M16A3: ключові відмінності

Можливо, ви вже читали мої попередні замітки про порівняння карабіна M16 з M4 і про те, чому я віддаю перевагу M16, а не M4. Мені подобається подовжений ствол M16, який дає змогу краще стріляти на далекі дистанції.

Це була перша армійська гвинтівка, з якою я тренувався, тому мені подобається її звичність. Можливість постріляти з М4 з'явилася, коли я став офіцером піхоти після того, як спочатку вступив на службу як військовий журналіст. (Вставте сюди улюблений жарт про цю ВОС).

Але мені, як і будь-якому солдату, довелося проходити кваліфікацію на полігоні, і M16 здалася мені кращою, особливо для довгорукої людини, для якої менший карабін відчувається зовсім інакше.

Існують різні типи M16

Можливо, ви не знаєте, що у M16 є різні варіанти. У цій статті я буду описувати тільки M16A2 і M16A3. (M16A4 має планку Пікатінні для кріплення додаткового обладнання). Основна відмінність між варіантами A2 і A3 полягає в тому, що M16A3 має повністю автоматичний режим, тоді як M16A2 веде стрільбу чергами по три патрони, а не повністю автоматично.

Що таке STX Lane — смуга ситуаційних тренувань

Одного разу в мене була M-16A3, яку я використовував у ситуаційних тренуваннях (situational training exercises) – на смузі перешкод із "ворожими" солдатами, які охороняли цілі. Ми стріляли зі своєї зброї за допомогою системи MILES (Multiple-Integrated Laser Engagement System), щоб підвищити реалістичність. Це нагадує лазертаґ на стероїдах. З M16A3 було весело стріляти в автоматичному режимі, але вона швидко спустошувала магазин. Одного разу наглядач-контролер насварив мене за марнування боєприпасів під час безладної стрільби в автоматичному режимі. Найімовірніше, за цю помилку мені знизили оцінку в оціночному листі. Як би там не було, патрони можна швидко витратити, а витрачати їх даремно – неприпустимо.

Ведення залпового вогню з M16A2

M16A2 має можливість стрільби чергами по три патрони. Тобто селектор має три режими: "безпечний-семи-тризарядний". Це зручно на рівні загону, тому що ви можете вести залповий вогонь, щоб у всіх ваших товаришів по загону не закінчилися набої в один і той самий час. Коли один солдат веде напівавтоматичний вогонь, а інший – тризарядний, ви можете підтримувати постійний рівень вогню, при тому що ваші люди перезаряджаються в різний час.

Коли M16A2 замінила M16A1

Хоча, крім режиму вогню, між M16A2 і A3 немає істотних відмінностей, з появою M16A2 у 1980-х роках на основі досвіду війни у В'єтнамі було зроблено безліч удосконалень. M16A2 має товщий ствол, ніж M16A1. Щоб гвинтівка не піднімала пил під час стрільби з положення лежачи, було змінено полум'ягасник. Приціл став регульованим, що дало змогу змінювати налаштування залежно від дистанції та відстані до цілі.

Повністю автоматичні A3 не використовувалися за межами загонів "морських котиків" та інших військово-морських підрозділів. А2 добре послужила багатьом солдатам і морським піхотинцям під час операції "Буря в пустелі" Фото: US Army

Передня рукоятка перенесення вогню стала округлою, а не трикутною. Цівка залишилася колишньою. Рукоятка була посилена. Приклад був виготовлений з міцніших матеріалів і подовжений на 1,5 см.

Режим стрільби чергами по три патрони давав змогу краще економити боєприпаси і підвищував точність стрільби. Трасувальні патрони в нічний час допомагали солдату навестися на ціль. Повністю автоматичні A3 не використовувалися за межами загонів "морських котиків" та інших військово-морських підрозділів. А2 добре послужила багатьом солдатам і морським піхотинцям під час операції "Буря в пустелі".

Тип M16 залежно від часу служби

Коли я вступив на службу в армію в 1999 році, ми використовували А2, а потім я познайомився з повністю автоматичними А3 на офіцерських курсах. У 2001 році я перейшов на M4 і отримав перший досвід використання рейкової системи та оптики для ближнього бою. Я завжди говорив, що M16A2 має бути в кожному відділенні стрілецького взводу для стрільби на далекі дистанції. Зараз армія розробила гвинтівку Designated Marksman, щоб задовольнити потребу в більшій дальності стрільби, ніж та, яку забезпечувала M4. Солдати і морські піхотинці, які служили до 11 вересня, можливо, пам'ятають M16A2 як першу і єдину армійську зброю, з якої вони стріляли.

Про автора

Брент М. Іствуд — доктор наук, автор книги "Humans, Machines, and Data: Future Trends in Warfare". Він є експертом із нових загроз і колишнім офіцером піхоти армії США. Ви можете стежити за ним у Twitter @BMEastwood. Має докторський ступінь з політології та зовнішньої політики/міжнародних відносин. Пишіть автору на електронну пошту: [email protected].