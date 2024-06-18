Одна гвинтівка, але багато модифікацій: чому M16 має так багато версій?
Американська гвинтівка M16 має різні версії: А2, А3 та інші. Колишній військовий Брент М. Іствуд пояснив, у чому між ними різниця.
Варіанти M16A2 і M16A3 відрізняються одна від одної переважно режимами стрільби, причому A3 веде повністю автоматичний вогонь. Тризарядний режим стрільби з M16A2 дає змогу економити боєприпаси та підтримувати постійний вогонь під час операцій у складі відділення.
Фокус переклав статтю Брента М. Іствуда про те, чому гвинтівка M16 має так багато варіацій.
Моє знайомство з М16, з якою я вперше проходив військовий вишкіл, раз і назавжди визначило мої уподобання. Незважаючи на кваліфікаційні випробування на полігоні з обома видами зброї, М16 здалася мені зручнішою як людині з довгими руками.
Варіанти M16A2 і M16A3 відрізняються здебільшого режимами стрільби, причому A3 веде повністю автоматичний вогонь. Тризарядний режим стрільби M16A2 допомагає економити боєприпаси і підтримувати постійний вогонь під час операцій відділення.
M16A2 і M16A3: ключові відмінності
Можливо, ви вже читали мої попередні замітки про порівняння карабіна M16 з M4 і про те, чому я віддаю перевагу M16, а не M4. Мені подобається подовжений ствол M16, який дає змогу краще стріляти на далекі дистанції.
Це була перша армійська гвинтівка, з якою я тренувався, тому мені подобається її звичність. Можливість постріляти з М4 з'явилася, коли я став офіцером піхоти після того, як спочатку вступив на службу як військовий журналіст. (Вставте сюди улюблений жарт про цю ВОС).
Але мені, як і будь-якому солдату, довелося проходити кваліфікацію на полігоні, і M16 здалася мені кращою, особливо для довгорукої людини, для якої менший карабін відчувається зовсім інакше.
Існують різні типи M16
Можливо, ви не знаєте, що у M16 є різні варіанти. У цій статті я буду описувати тільки M16A2 і M16A3. (M16A4 має планку Пікатінні для кріплення додаткового обладнання). Основна відмінність між варіантами A2 і A3 полягає в тому, що M16A3 має повністю автоматичний режим, тоді як M16A2 веде стрільбу чергами по три патрони, а не повністю автоматично.
Що таке STX Lane — смуга ситуаційних тренувань
Одного разу в мене була M-16A3, яку я використовував у ситуаційних тренуваннях (situational training exercises) – на смузі перешкод із "ворожими" солдатами, які охороняли цілі. Ми стріляли зі своєї зброї за допомогою системи MILES (Multiple-Integrated Laser Engagement System), щоб підвищити реалістичність. Це нагадує лазертаґ на стероїдах. З M16A3 було весело стріляти в автоматичному режимі, але вона швидко спустошувала магазин. Одного разу наглядач-контролер насварив мене за марнування боєприпасів під час безладної стрільби в автоматичному режимі. Найімовірніше, за цю помилку мені знизили оцінку в оціночному листі. Як би там не було, патрони можна швидко витратити, а витрачати їх даремно – неприпустимо.
Ведення залпового вогню з M16A2
M16A2 має можливість стрільби чергами по три патрони. Тобто селектор має три режими: "безпечний-семи-тризарядний". Це зручно на рівні загону, тому що ви можете вести залповий вогонь, щоб у всіх ваших товаришів по загону не закінчилися набої в один і той самий час. Коли один солдат веде напівавтоматичний вогонь, а інший – тризарядний, ви можете підтримувати постійний рівень вогню, при тому що ваші люди перезаряджаються в різний час.
Коли M16A2 замінила M16A1
Хоча, крім режиму вогню, між M16A2 і A3 немає істотних відмінностей, з появою M16A2 у 1980-х роках на основі досвіду війни у В'єтнамі було зроблено безліч удосконалень. M16A2 має товщий ствол, ніж M16A1. Щоб гвинтівка не піднімала пил під час стрільби з положення лежачи, було змінено полум'ягасник. Приціл став регульованим, що дало змогу змінювати налаштування залежно від дистанції та відстані до цілі.
Передня рукоятка перенесення вогню стала округлою, а не трикутною. Цівка залишилася колишньою. Рукоятка була посилена. Приклад був виготовлений з міцніших матеріалів і подовжений на 1,5 см.
Режим стрільби чергами по три патрони давав змогу краще економити боєприпаси і підвищував точність стрільби. Трасувальні патрони в нічний час допомагали солдату навестися на ціль. Повністю автоматичні A3 не використовувалися за межами загонів "морських котиків" та інших військово-морських підрозділів. А2 добре послужила багатьом солдатам і морським піхотинцям під час операції "Буря в пустелі".
Тип M16 залежно від часу служби
Коли я вступив на службу в армію в 1999 році, ми використовували А2, а потім я познайомився з повністю автоматичними А3 на офіцерських курсах. У 2001 році я перейшов на M4 і отримав перший досвід використання рейкової системи та оптики для ближнього бою. Я завжди говорив, що M16A2 має бути в кожному відділенні стрілецького взводу для стрільби на далекі дистанції. Зараз армія розробила гвинтівку Designated Marksman, щоб задовольнити потребу в більшій дальності стрільби, ніж та, яку забезпечувала M4. Солдати і морські піхотинці, які служили до 11 вересня, можливо, пам'ятають M16A2 як першу і єдину армійську зброю, з якої вони стріляли.
Про автора
Брент М. Іствуд — доктор наук, автор книги "Humans, Machines, and Data: Future Trends in Warfare". Він є експертом із нових загроз і колишнім офіцером піхоти армії США. Ви можете стежити за ним у Twitter @BMEastwood. Має докторський ступінь з політології та зовнішньої політики/міжнародних відносин. Пишіть автору на електронну пошту: [email protected].