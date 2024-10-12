За убийства граждан США: Трамп призывает ввести смертную казнь для мигрантов (детали)
Трамп считает, что следует ввести смертную казнь для тех мигрантов, которые совершат убийства гражданских граждан или представителей правоохранительных органов США.
Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в очередной раз заявил о необходимости применять смертную казнь против мигрантов, которые убивают граждан США и сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет NBC News.
"Этим я призываю к смертной казни для любого мигранта, который убил американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов", — сказал Трамп на предвыборном митинге в Рино, штат Невада.
Журналисты пишут, что республиканец сделал похожее заявление во время своего митинга в тот же день во время встречи со сторонниками в городе Аврора, штат Колорадо. Во время своего выступления Трамп использовал резкую риторику, заявляя, что он "спасет" город, который он охарактеризовал как "захваченный и завоеванный" мигрантами, которые нелегально въехали в страну.
"Я спасу Аврору и каждый город, который был захвачен и завоеван", — сказал экс-президент США.
СМИ указывает, что Трамп обвинил вице-президента США Камалу Харрис в том, что третий по величине город Колорадо захвачен членами банды из Венесуэлы, и что якобы она позволила "армии нелегальных иностранцев-членов банды и преступников-мигрантов" попасть в США "из трущоб [стран] третьего мира" и разрушать такие города, как Аврора.
Мэр города Аврора, республиканец Майк Кофман, отверг такие заявления кандидата в президенты США, и заявил, что он хотел показать бывшему президенту, "что этот рассказ не соответствует действительности в вопросе миграции".
Напомним, 25 сентября гаитянское сообщество подало иск против Трампа и Джей Ди Вэнса за фейк о "поедании котов и собак". Гаитянское сообщество Спрингфилда требует немедленно выдвинуть обвинения против Трампа и Вэнса за очернение их фейковыми обвинениями, которые также были опровергнуты местной полицией.
10 октября Трамп заявил, что почти достиг ядерного разоружения РФ и Китая. По его мнению, Вашингтон был близок к соглашению об избавлении от ядерного оружия. Он подчеркнул, что ядерная война — это "самая большая угроза".