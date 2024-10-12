За убийства граждан США: Трамп призывает ввести смертную казнь для мигрантов (детали)

Трамп считает, что следует ввести смертную казнь для тех мигрантов, которые совершат убийства гражданских граждан или представителей правоохранительных органов США.

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Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в очередной раз заявил о необходимости применять смертную казнь против мигрантов, которые убивают граждан США и сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет NBC News.

"Этим я призываю к смертной казни для любого мигранта, который убил американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов", — сказал Трамп на предвыборном митинге в Рино, штат Невада.

Журналисты пишут, что республиканец сделал похожее заявление во время своего митинга в тот же день во время встречи со сторонниками в городе Аврора, штат Колорадо. Во время своего выступления Трамп использовал резкую риторику, заявляя, что он "спасет" город, который он охарактеризовал как "захваченный и завоеванный" мигрантами, которые нелегально въехали в страну.

"Я спасу Аврору и каждый город, который был захвачен и завоеван", — сказал экс-президент США.

СМИ указывает, что Трамп обвинил вице-президента США Камалу Харрис в том, что третий по величине город Колорадо захвачен членами банды из Венесуэлы, и что якобы она позволила "армии нелегальных иностранцев-членов банды и преступников-мигрантов" попасть в США "из трущоб [стран] третьего мира" и разрушать такие города, как Аврора.

Мэр города Аврора, республиканец Майк Кофман, отверг такие заявления кандидата в президенты США, и заявил, что он хотел показать бывшему президенту, "что этот рассказ не соответствует действительности в вопросе миграции".

Напомним, 25 сентября гаитянское сообщество подало иск против Трампа и Джей Ди Вэнса за фейк о "поедании котов и собак". Гаитянское сообщество Спрингфилда требует немедленно выдвинуть обвинения против Трампа и Вэнса за очернение их фейковыми обвинениями, которые также были опровергнуты местной полицией.

10 октября Трамп заявил, что почти достиг ядерного разоружения РФ и Китая. По его мнению, Вашингтон был близок к соглашению об избавлении от ядерного оружия. Он подчеркнул, что ядерная война — это "самая большая угроза".