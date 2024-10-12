За вбивства громадян США: Трамп закликає запровадити смертну кару для мігрантів (деталі)

Трамп вважає, що слід запровадити смертну кару для тих мігрантів, які здійснять вбивства цивільних громадян чи представників правоохоронних органів США.

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Кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп учергове заявив про необхідність застосовувати смертну кару проти мігрантів, які вбивають громадян США та співробітників правоохоронних органів. Про це пише NBC News.

"Цим я закликаю до смертної кари для будь-якого мігранта, який вбив американського громадянина або співробітника правоохоронних органів", — сказав Трамп на передвиборчому мітингу в Ріно, штат Невада.

Журналісти пишуть, що республіканець зробив схожу заяву під час свого мітингу того ж дня під час зустрічі з прихильниками у місті Аврора, штат Колорадо. Під час свого виступу Трамп використовував різку риторику, заявляючи, що він "врятує" місто, яке він охарактеризував як "захоплене та завойоване" мігрантами, які нелегально в’їхали в країну.

"Я врятую Аврору та кожне місто, яке було захоплене та завойоване", — сказав експрезидент США.

ЗМІ вказує, що Трамп звинуватив віцепрезидентку США Камалу Гарріс у тому, що третє за величиною місто Колорадо захоплене членами банди з Венесуели, і що нібито вона дозволила "армії нелегальних іноземців-членів банди та злочинців-мігрантів" потрапити в США "з нетрів [країн] третього світу" і руйнувати такі міста, як Аврора.

Мер міста Аврора, республіканець Майк Кофман, відкинув такі заяви кандидата у президенти США, і заявив, що він хотів показати колишньому президенту, "що ця розповідь не відповідає дійсності у питанні міграції".

Нагадаємо, 25 вересня гаїтянська спільнота подала позов проти Трампа і Джей Ді Венса за фейк про "поїдання котів і собак". Гаїтянська спільнота Спрингфілда вимагає негайно висунути звинувачення проти Трампа і Венса за очорнення їх фейковими звинуваченнями, які також були спростовані місцевою поліцією.

10 жовтня Трамп заявив, що майже досяг ядерного роззброєння РФ і Китаю. На його думку, Вашингтон був близький до угоди щодо позбавлення від ядерної зброї. Він наголосив, що ядерна війна — це "найбільша загроза".