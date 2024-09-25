Гаїтянці подали позов проти Трампа і Венса за фейк про "поїдання котів і собак"

Гаїтянська спільнота Спрингфілда вимагає негайно висунути звинувачення проти Трампа і Венса за очорнення їх фейковими звинуваченнями, які також були спростовані місцевою поліцією.

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Представники гаїтянської спільноти, які мешкають у Спрингфілді (штат Огайо), подали до суду на республіканського кандидата в президенти Дональда Трампа та кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса за фейкові звинувачення у тому, що вони нібито поїдали собак і кішок. Про це повідомляє NBC News.

Організація Haitian Bridge Alliance, яка об’єднує гаїтян Спрингфілда, подала позов проти кандидатів у президенти та віцепрезиденти від республіканців до муніципального суду окрузі Кларк. Її керівниця Герлін Йозеф заявила, що Трамп і Венс за останні два тижні "очолили зусилля з очорнення та погроз гаїтянській спільноті у Спрингфілді".

"Разом вони поширили та посилили вже спростоване твердження про те, що гаїтянські іммігранти у Спрингфілді їдять кішок, собак і диких тварин", — сказала Йозеф.

Медіа пише, що адвокат Субодх Чандра, який захищає інтереси гаїтян у суді, заявив про бездіяльність місцевих прокурорів та вимагає негайно висунути звинувачення проти Трампа і Венса.

"Вони мають нести відповідальність перед законом, так само як і будь-хто з нас", — підсумував адвокат.

Фейк Дональда Трампа про мігрантів з Гаїті

10 вересня під час дебатів із демократкою Камалою Гарріс Трамп звинуватив мігрантів з Гаїті в тому, що вони "поїдають" домашніх тварин американців у Спрингфілді, штат Огайо. Схожі заяви робив кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс.

Однак місцева поліція рапортувала про відсутність будь-яких повідомлень, які вірогідно підтверджували факти, що "домашні тварини були поранені, травмовані або зазнали насильства з боку окремих осіб з іммігрантської громади".

Нагадаємо, Фокус писав про дебати Гарріс і Трампа, які відбулися 10 вересня на ABC News, та що кандидати у президенти США говорити про війну в Україні.

Пізніше обидва політики прокоментували свої виступи, і чи планують проводити ще один тур дебатів.