Дебати Трампа і Гарріс: як кандидати в президенти США відреагували на свої виступи

За словами колишнього глави Білого дому, він виконав чудову роботу і згуртував країну, а ось представниця "демократів" вважає, що протистояння дуже напружене, але вона вірить в американський народ. Камалу Гарріс за підсумками дебатів підтримали Джо Байден і співачка Тейлор Свіфт.

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У ніч на 11 вересня в Сполучених Штатах Америки відбулися дебати двох кандидатів на пост президента Камали Гарріс і Дональда Трампа. Фокус зібрав реакції політиків на свій один із вирішальних виступів перед виборами.

Дебати у США: що говорив Трамп

У коментарі CNN Дональд Трамп заявив, що це були його найкращі дебати. Він вважає, що виконав чудову роботу і згуртував країну. А ось модераторів телеканалу ABC News, на якому й відбувалися дебати, американський політик вважає "дуже несправедливими", адже зайняли одну зі сторін

"Мені здалося, що модератори були дуже несправедливі, але, по суті, це було троє на одного", — заявив Дональд Трамп.

Окремо колишній американський президент у коментарі журналістам заявив, що думатиме про можливість проведення ще одних дебатів із Камалою Гарріс.

Примітно, що після дебатів популярна американська співачка Тейлор Свіфт, яка має 283 мільйони підписників у соціальній мережі Instagram, підтримала кандидатуру Камали Гарріс, а не Дональда Трампа. Журналісти запитали в нього про реакцію на допис артистки і той коротко відповів: "Поняття не маю".

Дебати кандидатів у президенти США: реакція Гарріс

Камала Гарріс, пише CNN, після дебатів заявила, що вони все ще є "аутсайдерами в цих перегонах", адже це протистояння дуже напружене.

"Ми віримо в те, хто ми є. Ми віримо в американський народ. Ця кампанія спрямована на те, щоб об'єднати людей, знаючи, що у переважної більшості з нас набагато більше спільного, ніж того, що нас розділяє", — заявила Камала Гарріс.

Водночас нинішній глава Білого дому Джо Байден на своїй сторінці в соціальній мережі Х написав, що Америка на власні очі могла побачити справжнього лідера, який гідний замінити його на посаді президента США.

"Сьогодні ввечері Америка побачила лідера, з яким я пишався тим, що працював поруч три з половиною роки. Не було навіть близько. Віцепрезидентка Гарріс довела, що вона — найкращий вибір, щоб вести нашу країну вперед. Ми не повернемося назад", — написав Джо Байден.

Джо Байден відреагував на дебати Камали Гарріс і Дональда Трампа Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що говорили кандидати в президенти США про війну в Україні під час дебатів. Трамп ухилився від відповіді на запитання ведучого про те, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні проти Росії, а Гарріс впевнена, що якби її суперник був президентом США, то Москва б захопила Київ і планувала напад на Польщу.