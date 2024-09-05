З вимкненими мікрофонами: Трамп та Гарріс погодили умови проведення президентських дебатів

Як повідомили журналісти, на вихідних Гарріс закликала Трампа до дебатів з нею, на яких їхні мікрофони будуть увімкнені протягом усього заходу.

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Штаб кандидатки у президенти від демократичної партії Камали Гарріс погодив правила проведення дебатів з кандидатом від республіканської партії Дональдом Трампом, які відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC News. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Журналісти зазначили, що на вихідних Гарріс закликала Трампа до дебатів з нею, на яких їхні мікрофони будуть увімкнені протягом усього заходу.

Проте за погодженими правилами мікрофон має бути вимкнений, коли говорить опонент. Такою була вимога штабу Трампа, на яку погодилась Гарріс.

Неназваний співрозмовник видання зазначив, що штаб Гарріс розраховує, що під час дебатів настане момент, коли телеканал буде змушений вимкнути мікрофони і дати можливість кандидатам відповісти.

"Так звані "гарячі мікрофони" можуть допомогти або зашкодити політичним кандидатам, вловлюючи коментарі, які іноді не призначені для публіки. Вимкнені мікрофони також заважають учасникам дебатів перебивати опонента", — йдеться у матеріалі.

Ці дебати стануть першими між Трампом і Гарріс.

Reuters також пише, що опитування показують, що Гарріс випереджає Трампа в деяких загальнонаціональних опитуваннях громадської думки.

Нагадаємо, 3 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна занижує власні втрати на війні.

15 серпня видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Камала Гарріс, можливо, має дуже спрощене розуміння війни в Україні.