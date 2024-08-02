Камала Гарріс отримала більшість голосів для висування на посаду президента США, — ЗМІ

3923 делегати подали петицію про те, щоб включити Гарріс до бюлетеня. Віцепрезидентка буде висунута кандидатом від Демократичної партії 5 серпня.

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс залучила достатню кількість голосів від понад 4000 делегатів від демократів та отримала номінацію на президентські вибори. Про це, як пише The Washington Post, оголосив голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон.

Під час онлайн-заходу, який відбувся у п’ятницю, 2 серпня, Гаррісон заявив, що "Гарріс отримала більшість голосів від усіх делегатів з'їзду і буде висунута кандидатом від Демократичної партії після завершення голосування в понеділок".

Національний комітет Демократичної партії також заявив, що 3923 делегати подали петицію про те, щоб включити Гарріс до бюлетеня для голосування щодо номінації.

Як повідомляється, кілька місяців тому, ще коли чинний президент Джо Байден мав бути кандидатом, через "юридичні неясності" реєстрації кандидата в президенти в деяких штатах, лідери партії вирішили провести віртуальне дострокове голосування для висунення, не чекаючи партійного з’їзду в Чикаго 19-22 серпня.

Остаточні результати голосування делегатів стануть відомі 6 серпня.

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Сама Камала Гарріс повідомила, що наступного тижня вона офіційно прийме номінацію на посаду президента.

"Ця кампанія спрямована на те, щоб люди об’єдналися, підживлені любов’ю до країни, щоб боротися за те, ким ми є", — написала політикиня.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден, який оголосив про вихід із президентських перегонів, сам запропонував висунути Камалу Гарріс на посаду глави Білого дому.

Водночас конкурент Гарріс, лідер республіканців Дональд Трамп назвав Камалу Гарріс злою і тупою.