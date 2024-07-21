"Велика честь": Камала Гарріс балотуватиметься в президенти США, — CNN

Демократична партія може висунути Камалу Гарріс як кандидата в президенти США на з'їзді 21 серпня в Чикаго. Однак інші кандидати теж можуть заявити про бажання боротися за номінацію.

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Віцепрезидентка США, 59-річна Камала Гарріс заявила про бажання брати участь у виборах президента, запланованих на 5 листопада 2024 року. Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на заяву політикині.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента. Я маю намір заслужити і перемогти", — зазначила вона.

Що зробила Камала Гарріс за президентства Байдена?

Камала Гарріс, як повідомляє "Радіо Свобода", може отримати номінацію від Демократичної партії наприкінці з'їзду демократів 21 серпня в Чикаго, якщо достатня кількість делегатів погодиться передати їй свої голоси за Байдена. На думку аналітиків, це стане безпрецедентним явищем у сучасній політиці США.

Колишній сенатор і прокурор Каліфорнії є фавориткою на номінацію від демократів, хоча інші кандидати теж можуть заявити про бажання боротися за номінацію. Гарріс увійде в перегони з високими ставками: найважливішими і невирішеними питаннями на порядку денному залишаються імміграційна реформа, право на аборти і військова допомога Україні.

Байден доручив Гарріс відповідати за дипломатичні зв'язки з країнами Латинської Америки та уповільнити потік мігрантів на південному кордоні США. До завдань Гарріс також входили захист виборчих і репродуктивних прав — вона обіцяла зробити пріоритетом захист права на аборт.

У червні 2024 року Гарріс представляла Сполучені Штати на українському саміті миру в Швейцарії.

Коротка біографія Камали Гарріс

Камала Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді, штат Каліфорнія. Її мати Шьямала Гопалан емігрувала до США з Індії, щоб навчатися в престижному Каліфорнійському університеті Берклі. Батько політика Дональд Гарріс переїхав до Каліфорнії з Ямайки 1961 року, щоб вивчати економіку в Берклі, а потім став професором у Стенфорді, іншому провідному університеті США.

Гарріс навчалася в Говардському університеті, здобула диплом у галузі політології та економіки, продовжила навчання на юридичному факультеті Каліфорнійського університету.

Працюючи окружним прокурором з 2004 по 2011 роки, Гарріс збільшила кількість обвинувальних вироків за тяжкі злочини і злочини, пов'язані з наркотиками. Цей послужний список дозволив їй обійняти посаду генерального прокурора Каліфорнії.

Шість років на посаді генерального прокурора найбільшого штату США збіглися з расовими заворушеннями, що призвело до закликів провести реформи в Каліфорнії. Гарріс почала проводити тренінги з протидії упередженості для правоохоронців, але відмовилася підтримувати обов'язкове використання бодікамерів, які можуть допомогти з'ясувати, чи виправдано застосовували силу поліцейські.

Камалу Гарріс обрали до Сенату США в листопаді 2016 року. У січні 2019 року вона оголосила про готовність боротися за посаду президента США, але згодом зняла свою кандидатуру і підтримала Джо Байдена. Після перемоги на виборах 2020 року Байден призначив її віцепрезиденткою США.

Нагадаємо, спікер палати представників США Майк Джонсон закликав Джо Байдена негайно піти у відставку. Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер назвав його за таке рішення "справжнім патріотом США".

Джо Байден висловив підтримку віцепрезидентці США Камалі Гарріс як кандидатці на посаду президента. Гарріс програє Дональду Трампу 3% голосів.