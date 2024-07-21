"Негідний бути президентом": Байдена закликали негайно піти у відставку

За словами спікера палати представників США Майка Джонсона, віцепрезидент Камала Гарріс не врятує Демократичну партію. Республіканець назвав її "співавтором катастрофічних політичних провалів" нинішньої влади.

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Спікер палати представників США Майк Джонсон закликав президента США Джо Байдена негайно піти у відставку. Заклик відбувся після відмови Байдена брати участь у президентських перегонах.

"Якщо Джо Байден не гідний балотуватися на посаду президента, він не гідний обіймати посаду президента. Він має негайно піти у відставку", — написав Майк Джонсон у соцмережі Х (у минулому — Twitter).

На його думку, Демократична партія США "змусила Байдена вийти з перегонів, знецінивши голоси понад 14 млн американців", які проголосували за нього на праймеріз.

"Перспективи партії не кращі і з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, співавторкою катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена. Будучи другим керівником і абсолютно невмілим управлінцем, Гарріс була радісною співучасницею не лише руйнування американського суверенітету, безпеки та процвітання, а й найбільшого політичного приховування в історії США. Вона, як ніхто інший, знала про його (йдеться про Джо Байдена, — ред.) нездатність служити", — наголосив спікер.

Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер похвалив рішення Байдена знятися з президентських перегонів і назвав його "справжнім патріотом США".

"Джо Байден не тільки був великим президентом і законодавчим лідером. Він воістину дивовижна людина. Його рішення було нелегким, але він знову поставив свою країну, партію і наше майбутнє на перше місце. Джо, сьогодні ти показав, що є справжнім патріотом і великим американцем", — вказав він.

Нагадаємо, Байден 21 липня несподівано оголосив, що не братиме участі у виборах президента США. Решту терміну, що залишився, він обіцяє зосередитися виключно на виконанні обов'язків президента.

Джо Байден висловив підтримку віцепрезидентці США Камалі Гарріс як кандидатці на посаду президента. За попередніми опитуваннями, Гарріс програє Дональду Трампу 3% голосів.