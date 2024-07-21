"Большая честь": Камала Харрис будет баллотироваться в президенты США, — CNN

Демократическая партия может выдвинуть Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США на съезде 21 августа в Чикаго. Однако другие кандидаты тоже могут заявить о желании бороться за номинацию.

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Вице-президент США, 59-летняя Камала Харрис заявила о желании участвовать в выборах президента, запланированные на 5 ноября 2024 года. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на заявление политика.

"Для меня большая честь получить поддержку президента. Я намерена заслужить и победить", — указала она.

Что сделала Камала Харрис при президентстве Байдена?

Камала Харрис, как сообщает "Радио Свобода", может получить номинацию от Демократической партии в конце съезда демократов 21 августа в Чикаго, если достаточное количество делегатов согласится передать ей свои голоса за Байдена. По мнению аналитиков, это станет беспрецедентным явлением в современной политике США.

Бывший сенатор и прокурор Калифорнии является фавориткой на номинацию от демократов, хотя другие кандидаты тоже могут заявить о желании бороться за номинацию. Харрис войдет в гонку с высокими ставками: важнейшими и нерешенными вопросами на повестке дня остаются иммиграционная реформа, право на аборты и военная помощь Украине.

Байден поручил Харрис отвечать за дипломатические связи со странами Латинской Америки и замедлить поток мигрантов на южной границе США. В задачи Харрис также входили защита избирательных и репродуктивных прав — она обещала сделать приоритетом защиту права на аборт.

В июне 2024 года Харрис представляла Соединенные Штаты на украинском саммите мира в Швейцарии.

Краткая биография Камалы Харрис

Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния. Ее мать Шьямала Гопалан эмигрировала в США из Индии, чтобы учиться в престижном Калифорнийском университете Беркли. Отец политика Дональд Харрис переехал в Калифорнию из Ямайки в 1961 году, чтобы изучать экономику в Беркли, а затем стал профессором в Стэнфорде, другом ведущем университете США.

Харрис училась в Говардском университете, получила диплом в области политологии и экономики, продолжила обучение на юридическом факультете Калифорнийского университета.

Работая окружным прокурором с 2004 по 2011 годы, Харрис увеличила количество обвинительных приговоров за тяжкие преступления и преступления, связанные с наркотиками. Данный послужной список позволил ей занять должность генерального прокурора Калифорнии.

Шесть лет в должности генерального прокурора крупнейшего штата США совпали с расовыми беспорядками, что привело к призывам провести реформы в Калифорнии. Харрис начала проводить тренинги по противодействию предвзятости для стражей порядка, но отказалась поддерживать обязательное использование бодикамер, которые могут помочь выяснить, оправданно ли применяли силу полицейские.

Камалу Харрис избрали в Сенат США в ноябре 2016 года. В январе 2019 года она объявила о готовности бороться за пост президента США, но впоследствии сняла свою кандидатуру и поддержала Джо Байдена. После победы на выборах в 2020 году Байден назначил ее вице-президентом США.

Напомним, cпикер палаты представителей США Майк Джонсон призывал Джо Байдена немедленно уйти в отставку. Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер назвал его за такое решение "истинным патриотом США".

Джо Байден выразил поддержку вице-президенту США Камале Харрис в качестве кандидата на пост президента. Харрис проигрывает Дональду Трампу 3% голосов.