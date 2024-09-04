"Вони брешуть": Трамп заявив, що Україна занижує власні втрати на війні (відео)

За словами кандидата у президенти США, він має точний план, як зупинити Україну та Росію, а ще "ідею" щодо Китаю.

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Україна бреше у питаннях щодо власних втрат у російсько-українській війні. Про це у подкасті дослідника штучного інтелекту Лекса Фрідмана заявив кандидат в президенти США від республіканської партії Дональд Трамп.

"Якщо подивитися на руйнування і будівлі, що руйнуються повсюди, я думаю, що ці цифри будуть набагато вищими. Вони брешуть про цифри, вони намагаються їх занизити", — сказав Трамп.

Він також знову підкреслив, що має плани, як завершити війну в Україні, але наголосив, що зможе розкрити їх лише у разі перемоги на президентських виборах.

"У мене є дуже точний план, як зупинити Україну і Росію, і у мене є певна ідея — можливо, не план, але ідея — щодо Китаю. Але я не можу дати вам ці плани, тому що не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Частково це несподіванка, чи не так?" — зазначив Трамп.

Нагадаємо, 28 серпня видання The Independent оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп вважає, що вторгнення України в РФ може спровокувати Третю світову війну.

1 вересня Дональд Трамп повідомив, що йому пред'явлено оновлений обвинувальний висновок у справі про втручання у федеральні вибори проти нього, але він заявив, що "мав на це право".