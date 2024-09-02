Мав повне право: Трамп визнав, що втручався в президентські вибори США

45-му президенту США висунули нове обвинувачення у справі про втручання у федеральні вибори, однак сам політик стверджує, що його персональний рейтинг зростає.

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Дональд Трамп в інтерв'ю, яке вийшло в неділю, 1 вересня, повідомив, що йому пред'явлено оновлений обвинувальний висновок у справі про втручання у федеральні вибори проти нього, але він заявив, що "мав на це право". Інтерв'ю вийшло на Fox News.

"Це настільки шалено, що мої рейтинги зростають. Хто таке чув — вас звинувачують у втручанні в президентські вибори, де ви маєте повне право це робити", — сказав Трамп в інтерв'ю

Спеціальний прокурор Джек Сміт минулого тижня подав обвинувальний висновок, який замінює його, у своєму розслідуванні ймовірних спроб експрезидента і його союзників скасувати вибори 2020 року. Новий обвинувальний висновок звужує обвинувачення проти кандидата в президенти від Республіканської партії 2024 року в світлі спірної постанови Верховного суду про імунітет, хоча жодне з чотирьох обвинувачень не було знято.

Трамп також сказав в інтерв'ю, що те, як віцепрезидентка Камала Гарріс поводилася з Майком Пенсом, було жахливим.

Пенс, який обіймав посаду віцепрезидента Трампа, критикував Трампа після смертоносного повстання в Капітолії США 6 січня 2021 року і заявив, що не підтримає Трампа у 2024 році. Того дня на Пенса напав натовп прихильників Трампа, деякі з яких скандували "Повісьте Майка Пенса", які намагалися перешкодити підтвердженню результатів виборів. Трамп продовжує брехливо стверджувати, що у Пенса були повноваження зупинити підтвердження результатів.

Спочатку Трамп говорив про слухання в Сенаті за твердженням судді Верховного суду Бретта Кавано, у яких брала участь тодішня сенаторка Гарріс.

"Вона була злісною. О, вона була найзліснішою. Вона нападала на них. Так само, як і на Майка Пенса, коли вона сказала: "Ви мене перериваєте, я хочу поговорити", — сказав Трамп про Гарріс.

Колишній президент, який має провести дебати з Гарріс наступного тижня, мав на увазі вірусний момент із дебатів віцепрезидентів 2020 року, коли Гарріс сказала Пенсу: "Я зараз говорю", коли той її перебив.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що союзники Дональда Трампа всерйоз стурбовані його поведінкою. Вони вважають, що він після замаху в Пенсільванії займається саморуйнуванням, саботує передвиборчу кампанію і не слухає радників.