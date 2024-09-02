Имел полное право: Трамп признал, вмешивался в президентские выборы США

45-му президенту США предъявили новое обвинение по делу о вмешательстве в федеральные выборы, однако сам политик утверждает, что его персональный рейтинг растет.

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Дональд Трамп в интервью, которое вышло в воскресение, 1 сентября, сообщил, что ему предъявлено обновленное обвинительное заключение по делу о вмешательстве в федеральные выборы против него, но он заявил, что "имел на это право". Интервью вышло на Fox News.

"Это настолько безумно, что мои рейтинги растут. Кто такое слышал — вас обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, где вы имеете полное право это делать", — сказал Трамп в интервью

Специальный прокурор Джек Смит на прошлой неделе подал заменяющее обвинительное заключение в своем расследовании предполагаемых попыток экс-президента и его союзников отменить выборы 2020 года. Новое обвинительное заключение сужает обвинения против кандидата в президенты от Республиканской партии 2024 года в свете спорного постановления Верховного суда об иммунитете, хотя ни одно из четырех обвинений не было снято.

Трамп также сказал в интервью, что то, как вице-президент Камала Харрис обращалась с Майком Пенсом, было ужасным.

Пенс, занимавший пост вице-президента Трампа, критиковал Трампа после смертоносного восстания в Капитолии США 6 января 2021 года и заявил, что не поддержит Трампа в 2024 году. В тот день на Пенса напала толпа сторонников Трампа, некоторые из которых скандировали "Повесьте Майка Пенса", которые пытались помешать подтверждению результатов выборов. Трамп продолжает лживо утверждать, что у Пенса были полномочия остановить подтверждение результатов.

Первоначально Трамп говорил о слушаниях в Сенате по утверждению судьи Верховного суда Бретта Кавано, в которых принимала участие тогдашняя сенатор Харрис.

"Она была злобной. О, она была самой злобной. Она нападала на них. Так же, как и на Майка Пенса, когда она сказала: "Вы меня прерываете, я хочу поговорить", — сказал Трамп о Харрис.

Бывший президент, который должен провести дебаты с Харрис на следующей неделе, имел в виду вирусный момент из дебатов вице-президентов 2020 года, когда Харрис сказала Пенсу: "Я сейчас говорю", когда тот ее перебил.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что союзники Дональда Трампа всерьез обеспокоены его поведением. Они считают, что он после покушения в Пенсильвании занимается саморазрушением, саботирует предвыборную кампанию и не слушает советников.