Спецпрокурор выдвинул новое обвинение против Трампа: подробности

Спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против Дональда Трампа, касающееся его действий после выборов 2020 года. При этом учитывается частичный иммунитет, который политик имеет как бывший президент США, что ограничивает возможности его уголовного преследования.

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Специальный прокурор Джек Смит, расследовавший причастность бывшего президента США Дональда Трампа к попыткам изменить результаты президентских выборов 2020 года, обнародовал обновленное обвинительное заключение по этому делу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Первоначальное обвинительное заключение утеряло силу после решения Верховного суда страны об иммунитете президента к уголовному преследованию за решения принятые в рамках должностных обязанностей.

В новом обвинительном документе содержится прежнее обвинение Трампа в том, что он прибег к "преступной схеме" с целью изменить результаты выборов и остаться у власти после поражения на президентских выборах 2020 года. Однако в обновленном документе его действия квалифицируются уже как действия кандидата в президенты, а не президента.

Из документа были изъяты эпизоды взаимодействия Трампа с сотрудниками министерства юстиции, поскольку указания сотрудникам государственных органов отнесены Верховным судом к сфере служебных полномочий президента, в нем подчеркивается, что вмешательство в процесс сертификации выборов на уровне штатов, в чем также обвиняется Дональд Трамп, не относится к компетенции главы Белого дома.

"Голос Америки" уточняет, что новое обвинительное заключение по-прежнему включает в себя обвинения в том, что Трамп участвовал в схеме, организованной его союзниками, по привлечению фальшивых выборщиков в ключевых штатах, выборы в которых выиграл демократ Джо Байден, и которые ложно утверждали, что Трамп победил в этих штатах.

В нем также сохраняются обвинения в том, что Трамп пытался оказать давление на вице-президента Майка Пенса, чтобы тот отклонил законные голоса выборщиков, и что Трамп и его союзники использовали хаос в Капитолии в попытке отсрочить утверждение победы Байдена.

Как отмечается, сам Дональд Трамп уже назвал действия специального прокурора "актом отчаяния" и призвал судью отклонить новые обвинения против него.

В феврале Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет президентского иммунитета в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.

В начале августа президент США Джо Байден отмечал, что он не уверен в мирной передачи власти в случае, если кандидат от республиканской партии Дональд Трамп проиграет президентские выборы.