Трамп не имеет президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия, — апелляционный суд Вашингтона

Согласно заключению суда, экс-президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми средствами защиты любого другого обвиняемого. При этом любой иммунитет больше не защищает его от этого судебного преследования.

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Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет президентского иммунитета в деле о вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет The Guardian.

Издание напоминает, что начало разбирательства по делу Трампа о штурме Капитолия было перенесено в связи с рассмотрением в апелляционном суде вопроса о том, обладает ли экс-президент иммунитетом от преследования.

Как стало известно медиа, коллегия федерального апелляционного суда приняла решение отклонить доводы Трампа о том, что он не может быть привлечен к уголовной ответственности за попытки отменить результаты выборов 2020 года, поскольку они связаны с действиями, которые он предпринял, будучи президентом. Как постановил апелляционный суд, Трамп не застрахован от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.

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Коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия в своем заключении заявила, что оставляет в силе решение суда низшей инстанции, которое избавляет Дональда Трампа от абсолютного иммунитета от уголовного преследования.

"Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми средствами защиты любого другого обвиняемого. Но любой иммунитет, возможно, защищавший его, когда он был президентом, больше не защищает его от этого судебного преследования", — говорится в заключении.

Ожидается, что Трамп обжалует решение либо в Апелляционном суде США округа Колумбия, либо в Верховном суде.

Апелляция, по которой вынесла решение коллегия, возникла после того, как федеральный судья округа Колумбия Таня Чуткан в начале декабря 2023 года отклонила требование Трампа, основанное на его радикальной и беспрецедентной интерпретации исполнительной власти — он потребовал, чтобы судья прекратила дело.

Чуткан, в свою очередь, постановила, что он не пользуется иммунитетом от судебного преследования просто потому, что рассматриваемые действия имели место, когда он еще был президентом.

Трамповские судебные хроники

Большое федеральное жюри в августе 2023 года предъявило Трампу обвинения по делу о штурме Капитолия по четырем пунктам: по двум из них ему грозит до 5 лет тюрьмы, еще по двум — до 20. Бывший президент не признал свою вину.

Во время слушания устных прений в Вашингтоне 9 января коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия выразила скептицизм по поводу заявления Трампа об иммунитете, в то время как бывший президент США наблюдал за этим в зале суда. В этот же день они отклонили иск.

В 2023 году Трамп подал ходатайство об отклонении федерального обвинения, выдвинутого специальным прокурором Джеком Смитом, в котором бывший президент обвиняется в попытках отменить выборы 2020 года, в том числе в выдвижении фальшивых списков избирателей и препятствовании работе Конгресса 6 января 2021 года.

Ходатайство было отклонено судьей первой инстанции, что побудило Трампа подать апелляцию в суд округа Колумбия. Специальный прокурор попытался обойти потенциально длительный апелляционный процесс, попросив Верховный суд США вмешаться напрямую, но высший суд страны вернул дело в апелляционный суд.

Решение было вынесено коллегией, в которую входят один судья, назначенный при президенте Джордже Буше-старшем, и двое, выбранные Джо Байденом.

Напомним, что обвинения связаны с широкомасштабными усилиями Трампа после поражения на выборах 2020 года отменить результаты, тщетной агитацией в суде, средствах массовой информации и давлением на должностных лиц избирательной комиссии в колеблющихся штатах, кульминацией которых стало его поощрение сторонников 6 января 2021 года к смертоносному вторжению в Капитолий США.

Трампу предъявлено 91 обвинение по четырем отдельным уголовным делам: двум федеральным, одному в Нью-Йорке и одному в штате Джорджия.

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