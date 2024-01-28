"Критический момент": Трамп призывал республиканцев "провалить" военную помощь Украине, — СМИ

Бывший президент США всячески стремится сорвать победу Джо Байдена на будущих президентских выборах. Часть республиканцев все же хотят добиться сделки для поддержки Украины и Израиля, а также решения проблем с американской границей.

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Экс-президент США Дональд Трамп призывает однопартийцев отказаться от соглашения между республиканцами и администрацией Джо Байдена, предусматривающее выделение военной помощи Украине. Об этом сообщили источники канала CNN.

Действия Трампа объясняются его желанием провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года. Трамп не хочет, чтобы Байден одержал победу в "области, где он политически уязвим", говорят собеседники.

Сенаторы обеих партий все еще пытаются продвинуть это предложение, но его судьба неизвестна. Сделка предусматривает ужесточение иммиграционной политики США на южной границе в обмен на выделение более 100 миллиардов долларов военной помощи, часть из которых предусматривалось Украине.

Источники газеты HuffPost говорят, что Трамп прямо обратился к нескольким республиканцам с просьбой "провалить" соглашение. Вмешательство Трампа вызвало эмоциональную дискуссию на закрытой встрече республиканцев в Сенате 24 января. В этот день сенаторы несколько часов выражали разочарование по поводу секретных переговоров о помощи Украине и Израилю.

"Рациональные республиканцы хотят как сделки для поддержки Украины и Израиля, так и решения проблемы с границей. Но остальные боятся Трампа", — рассказали собеседники.

Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, достигли критической точки, писало агентство Reuters.

"Мы переживаем критический момент, нам нужно приложить все усилия, чтобы добиться этого. Если не сможем, тогда перейдем к плану Б", — комментировал сенатор-республиканец Джон Тьюн.

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл сказал республиканцам на частной встрече, что время и политическая воля для принятия двухпартийного соглашения о границе истекают. По его словам, республиканцы не должны подрывать намерение Трампа сосредоточить кампанию в Белом доме на иммиграции.

Напомним, федеральное жюри Манхэттена обязало Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл из-за обвинения в изнасиловании.

Трамп также говорил, что Европе придется увеличить расходы на Украину в равной мере с США. По его оценкам, Штаты сейчас платят в 10 раз больше.