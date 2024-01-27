Путин ждет победы Трампа, но это "очередной просчет Кремля", – экс-генсек НАТО

По словам бывшего главы НАТО Джорджа Робертсона, президент России хочет заключить с Дональдом Трампом "какую-нибудь сомнительную сделку".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, однако его ожидания ошибочны. Об этом сказал бывший генеральный секретарь НАТО и бывший министр обороны Великобритании Джордж Робертсон, пишет Bloomberg 26 января.

"В настоящий момент, когда реальных успехов России нет, Путину, судя по всему, остается только ждать избрания Дональда Трампа, который, как он надеется, заключит какую-нибудь сомнительную сделку, чтобы прекратить войну", — сказал экс-генсек НАТО.

По словам Робертсона, "стратегия" Путина в отношении Трампа неверна. Он отметил, что члены Республиканской партии в Конгрессе США также критически относятся к плану российского президента.

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Робертсон указал на то, что во время президентства Трампа Польша получила от США ракеты, а финансирование НАТО выросло. Кроме того, при Трампе Вашингтон усилил собственные вооруженные силы.

"И, следовательно, это начинает выглядеть как очередной просчет Кремля", — заключил Робертсон.

Напомним, в интервью от 20 января Джордж Робертсон отметил, что Владимир Путин спрашивал у него, когда Россию пригласят присоединиться к НАТО. По словам экс-генсека НАТО, с тех пор президент РФ "изменился".

По данным СМИ от 26 января, на сегодняшний день в странах-членах НАТО рассматривается угроза агрессии со стороны России. Министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что минимум пять стран анализируют возможные сценарии атаки.