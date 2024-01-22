НАТО готовится к войне с РФ: нападение возможно к 2044 году, — военные эксперты (инфографика)

По мнению бывших американских и европейских военных начальников и экспертов по безопасности, российское нападение на страны НАТО может развернуться до 2044 года.

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Сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на бывших высокопоставленных чинов американской армии опубликовало на днях издание The Daily Mail.

Издание подметило, что европейские правительства одно за другим сурово предупредили своих граждан, чтобы они начали готовиться к войне. И теперь страны Североатлантического альянса готовятся к одним из самых крупных и серьезных военных учений, в которых будут участвовать 90 тысяч военнослужащих со всех уголков Европы. Одновременно американские военные силы также собираются приступить к военным учениям, которые станут, по мнению экспертов, последней попыткой продемонстрировать свою военную мощь стране-агрессору России.

"В 2024 году расходы России на оборону вырастут до 140 миллиардов долларов — трети национального бюджета. Эти изменения не имеют смысла, если они направлены исключительно против нынешнего противника – Украины, страны, население которой составляет одну треть населения России и которая едва удерживает свои позиции", — заявил The Daily Mail бригадный генерал в отставке Кевин Райан.

Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, призвал правительства и гражданское население подготовиться к "огромным изменениям" в своей жизни, предсказав крупномасштабный вооруженный конфликт в ближайшие 20 лет.

Таким образом издание с помощью команды экспертов — бывших военных начальников и экспертов по безопасности — исследует, как российское нападение на Европу может развернуться до 2044 года. По их мнению, возможные шаги России таковы.

Фото: Daily Mail

Первая фаза — кибервойна и ракетные удары

Кибератаки, подчеркивает издание, стали сегодня практически ежедневным явлением, а технологические возможности злоумышленников растут в геометрической прогрессии.

"Кибератаки имеют реальное боевое применение — русские использовали их в прелюдии к вторжению в Украину, чтобы, среди прочего, вывести из строя сеть связи Viasat", — сказал научный сотрудник RUSI и военный аналитик Сэм Крэнни-Эванс.

А бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес подчеркнул, что "русские вполне могут предпринять шаги по созданию масштабного киберразрушения нашей инфраструктуры". И напомнил о кибератаках в аэропортах, морских портах, логистике и цепочке поставок.

А Крэнни-Эванс добавил, что существует даже вероятность некоего конфликта в космосе, когда спутники будут использоваться для нападения друг на друга или для создания помех спутникам – что уже было сделано на более низком уровне в Украине. При этом он добавил, что это не означает, что Россия ограничится киберпреступлениями.

"Скорее всего, это примет форму жесткой ракетной атаки, призванной нанести ущерб ключевым военным объектам и объектам инфраструктуры в Восточной Европе и за ее пределами, подготавливая почву для развертывания войск. И Россия не будет стесняться использовать сотни высокоточных ракет большой дальности против гражданских целей по всей Европе", — предупредил генерал Ходжес.

Именно поэтому он подчеркнул такую важность наличия адекватной противовоздушной и противоракетной обороны по всей Европе.

Вторая фаза — вторжение по суше, морю и воздуху

Как считают военные эксперты, сначала РФ попытается захватить Сувалкский коридор, а затем атакует страны Балтии или Польшу. Генерал Ходжес при этом акцентировал внимание, что Россия извлекла уроки из ошибок, допущенных в Украине, и сумела пополнить свой военный арсенал, добиться технологических достижений с помощью Ирана и Китая.

Фото: Daily Mail

Генералы говорят, что несмотря на то, что в настоящее время в странах Балтии развернуты тысячи военнослужащих НАТО, они предназначены лишь в качестве "растяжки". Их роль — сдерживать любые силы вторжения до прибытия основной армии НАТО, подчеркивает Ходжес. После того, как Путин напал на страну на восточном фланге НАТО, Россия подождет, чтобы посмотреть, как отреагирует военный альянс.

"Если мы станем колебаться, то невыполнение наших обязательств по статье 5 по защите государств-членов… разрушит Альянс. Если мы не выполним то, что обещали сделать, это будет ошеломляющим ударом по НАТО", — заявил генерал.

И если НАТО действительно будет колебаться, Путин не остановится, предсказывает генерал Ходжес.

Далее морской флот России попытается взять под контроль Арктику и с помощью ракет Северную Атлантику. Поскольку полярные льды тают из-за изменения климата, новые морские маршруты становятся все более доступными.

"Россия захочет доминировать на этом северном маршруте, это позволит ей гораздо быстрее переплыть вершину мира и принести Москве экономическую выгоду. И благодаря своему оружию дальнего действия они смогут доминировать над тем, что входит в Северную Атлантику и выходит из Арктики", — сказал генерал Ходжес.

Фото: Daily Mail

Военные эксперты предполагают, что находясь за Полярным кругом, российский Северный флот может атаковать скандинавские порты или пересекать арктические воды, чтобы атаковать Великобританию через Северное море. Кроме того, Москва может использовать подводные лодки или подводные аппараты, чтобы перерезать жизненно важные подводные оптоволоконные кабели, нанеся беспрецедентный ущерб и нарушения западной инфраструктуры, логистики и коммуникаций на фоне эскалации будущего конфликта.

Третья фаза — союзники России присоединяются к ней

Как прямо заявил генерал Ходжес The Daily Mail, война не происходит в вакууме. Также и российское нападение на фоне углубляющейся пропасти между Востоком и Западом не произойдет без участия в борьбе других крупных держав, составляющих так называемую "Ось сопротивления". Как утверждают эксперты, эта ось представляет собой геополитический и военный альянс для противодействия угрозам со стороны Запада и региональных соперников.

В последние годы, по мнению многих аналитиков, Россия налаживает более тесные связи с другими государствами, каждая из которых имеет собственные глубоко укоренившиеся претензии к тому, что они считают гегемонистским мировым порядком, возглавляемым США и их западными союзниками.

Иран, например, представляет собой серьезную угрозу на Ближнем Востоке, обладая грозной армией и ресурсами для разработки ядерного оружия — то, что, по словам генерала Ходжеса, вероятно, произойдет в ближайшие годы.

Фото: Daily Mail

Исламская Республика также поддерживает небольшое количество других хорошо вооруженных группировок по всему региону, включая ХАМАС, "Хезболлу" и йеменских повстанцев-хуситов, а также силы в Ираке и Сирии, которые в последние недели организовали атаки беспилотников на базы США в регионе. Поэтому в случае нападения России на НАТО весьма вероятно, что Иран может вступить в борьбу на стороне Кремля.

Китай, по мнению военных экспертов, представляет собой еще одну угрозу — хотя, возможно, не напрямую для Европы. Хотя Китай пользуется дешевым импортом энергоносителей из России и поддерживает свою более широкую цель по дестабилизации возглавляемого Западом международного порядка, он также сильно зависит от торговли с Западом, особенно с США.

"Я не думаю, что в Китае есть какая-то любовь к России. Китай не особо заинтересован в удержании России на плаву. Но они не захотят каких-либо нарушений поставок своего дешевого газа и захотят иметь возможность использовать тот Северный морской путь, который Россия будет контролировать в случае этого сценария конфликта", — сказал генерал Ходжес.

Что касается Северной Кореи, то ее почти полная изоляция от мировой арены означает, что она с меньшей вероятностью будет втянута в крупный конфликт, а угроза войны является инструментом, используемым для поддержания династии. Однако режим уже согласился снабдить Москву боеприпасами для продолжающейся войны в Украине в то время, когда отношения Запада с его историческими союзниками – Китаем и Россией – находятся на новом минимуме.

Как можно избежать тотальной войны

Риторика Кремля по отношению к странам Балтии и другим восточноевропейским странам становится все более враждебной после вторжения в Украину, подмечают эксперты.

Поскольку силы Москвы уже сталкиваются с ожесточенным сопротивлением в Украине, военные аналитики не верят, что у Кремля будет достаточно сил для консолидации крупных групп европейских стран в состав Российской Федерации в случае будущего конфликта. Но Россия четко и последовательно осудила то, что она воспринимает как расширение НАТО и стремление Альянса поставить под угрозу сферу влияния Кремля .

Победа Москвы в Украине может привести к свержению прозападных правительств, которые добровольно и демократическим путем присоединились к Европейскому Союзу и НАТО, заменив их российскими марионетками или партиями, более склонными к поддержке Кремля, тем самым способствуя распаду Альянса. Поэтому, по мнению экспертов, ключевым моментом является сдерживание. Это требует от НАТО и его государств-членов иметь вооруженные силы, которые не только готовы отразить любое вторжение российских сил, но и достаточно сильны, чтобы превзойти армии Москвы до такой степени, что Кремль вообще не захотел начинать атаку.

"Сдерживание — это одновременно наличие военного потенциала и сигнал вашего противника о вашей готовности использовать этот потенциал – и о вашей решимости довести дело до конца", — говорит Сэм Крэнни-Эванс.

А генерал Ходжес добавил, что русским придется поверить, что НАТО обладает потенциалом и готово использовать этот потенциал, чтобы победить их или сделать это настолько болезненным для них, что они решат не действовать.

"Русские уважают только силу. Если они чувствуют какую-то слабость, то продолжат двигаться вперед", — заметил генерал.

При этом он подчеркнул, что распространение гибридной войны, дестабилизация серой зоны и возвращение войны высокой интенсивности на европейский континент означают, что обычное сдерживание должно играть более важную роль в предотвращении такой войны между Россией и НАТО.

"Это означает, что Европе и всему Западу необходимо инвестировать в будущее, и крупномасштабные военные учения НАТО со времен холодной войны призваны продемонстрировать этот обычный потенциал и готовность защищать союзников, а, следовательно, сдержать дальнейшую российскую агрессию", — заключил он.

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Желания не будет: генерал США оценил вероятность вступления НАТО в войну против России

Напоминаем, в январе 2024 года в СМИ опубликовали возможный план нападения РФ на страны Балтии. Позже военные заверили, что речь идет не о плане нападения, а об одном из возможных сценариев, которые прорабатывали вооруженные силы.