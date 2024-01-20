"Путин спрашивал меня, когда Россию пригласят присоединиться к НАТО", — экс-глава Альянса

В случае победы в Украине РФ начнет войну против Молдовы, Армении и Казахстана, а НАТО надо наоборот внушить Кремлю мысль, что они могут вызвать конфликт, говорит Джордж Робертсон.

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Россия сама была не против стать частью НАТО и президент РФ Владимир Путин даже спрашивал об этом у представителей военного Альянса. Об этом в комментарии "Голосу Америки" сказал лорд Джордж Робертсон, бывший глава НАТО.

По его словам, этот разговор состоялся во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Путин спрашивал меня, когда Россию пригласят присоединиться к НАТО", — сказал Робертсон.

Он отверг предположение, что Путин обманул Запад.

"Я не думаю, что он врал. Он изменился. Что-то внутри него питало эту идею воссоздать уважение, восхищение Советским Союзом. Он очень тонкокожий", — сказал экс-глава НАТО.

По его мнению, в случае победы в Украине РФ начнет войну против Молдовы, Армении и Казахстана.

"Он зачистит Молдову, Армению, Казахстан — создаст там буфер", — сказал Робертсон.

В отличие от страха эскалации войны, считает экс-глава НАТО, альянс наоборот должен внушить Кремлю мысль, что они могут вызвать конфликт.

"Потому что конфликт с НАТО приведет к поражению России", — сказал лорд.

Напомним, что 20 января руководитель окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкус заявил, что Украине могут предложить начать процесс вступления в НАТО в июле 2024 года.

20 января дипломат, эксперт по международным отношениям Руслан Осипенко сообщил, что нерешительность НАТО пугает Запад.