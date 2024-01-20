"Путин спрашивал меня, когда Россию пригласят присоединиться к НАТО", — экс-глава Альянса
В случае победы в Украине РФ начнет войну против Молдовы, Армении и Казахстана, а НАТО надо наоборот внушить Кремлю мысль, что они могут вызвать конфликт, говорит Джордж Робертсон.
Россия сама была не против стать частью НАТО и президент РФ Владимир Путин даже спрашивал об этом у представителей военного Альянса. Об этом в комментарии "Голосу Америки" сказал лорд Джордж Робертсон, бывший глава НАТО.
По его словам, этот разговор состоялся во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Путин спрашивал меня, когда Россию пригласят присоединиться к НАТО", — сказал Робертсон.
Он отверг предположение, что Путин обманул Запад.
"Я не думаю, что он врал. Он изменился. Что-то внутри него питало эту идею воссоздать уважение, восхищение Советским Союзом. Он очень тонкокожий", — сказал экс-глава НАТО.
По его мнению, в случае победы в Украине РФ начнет войну против Молдовы, Армении и Казахстана.
"Он зачистит Молдову, Армению, Казахстан — создаст там буфер", — сказал Робертсон.
В отличие от страха эскалации войны, считает экс-глава НАТО, альянс наоборот должен внушить Кремлю мысль, что они могут вызвать конфликт.
"Потому что конфликт с НАТО приведет к поражению России", — сказал лорд.
Напомним, что 20 января руководитель окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкус заявил, что Украине могут предложить начать процесс вступления в НАТО в июле 2024 года.
20 января дипломат, эксперт по международным отношениям Руслан Осипенко сообщил, что нерешительность НАТО пугает Запад.