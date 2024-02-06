Згідно з висновком суду, експрезидент Трамп став громадянином Трампом з усіма засобами захисту будь-якого іншого обвинуваченого. При цьому будь-який імунітет більше не захищає його від цього судового переслідування.

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Апеляційний суд у Вашингтоні постановив, що експрезидент США Дональд Трамп не має президентського імунітету у справі про втручання у вибори 2020 року. Про це у вівторок, 6 лютого, пише The Guardian.

Видання нагадує, що початок розгляду у справі Трампа про штурм Капітолію було перенесено у зв'язку з розглядом в апеляційному суді питання про те, чи має експрезидент імунітет від переслідування.

Як стало відомо медіа, колегія федерального апеляційного суду ухвалила рішення відхилити доводи Трампа про те, що він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року, оскільки вони пов'язані з діями, які він вчинив, будучи президентом. Як постановив апеляційний суд, Трамп не застрахований від судового переслідування у справі про втручання у вибори 2020 року.

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Колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія у своєму висновку заявила, що залишає чинним рішення суду нижчої інстанції, яке позбавляє Дональда Трампа абсолютного імунітету від кримінального переслідування.

"Для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом з усіма засобами захисту будь-якого іншого обвинуваченого. Але будь-який імунітет, який, можливо, захищав його, коли він був президентом, більше не захищає його від цього судового переслідування", — йдеться у висновку.

Очікується, що Трамп оскаржить рішення або в Апеляційному суді США округу Колумбія, або у Верховному суді.

Апеляція, за якою ухвалила рішення колегія, виникла після того, як федеральний суддя округу Колумбія Таня Чуткан на початку грудня 2023 року відхилила вимогу Трампа, що ґрунтується на його радикальній та безпрецедентній інтерпретації виконавчої влади, — він зажадав, щоб суддя припинила справу.

Чуткан, зі свого боку, постановила, що він не користується імунітетом від судового переслідування просто тому, що дії, які розглядаються, мали місце, коли він ще був президентом.

Трампові судові хроніки

Велике федеральне журі в серпні 2023 року висунуло Трампу обвинувачення у справі про штурм Капітолія за чотирма пунктами: за двома з них йому загрожує до 5 років в'язниці, ще за двома — до 20. Колишній президент не визнав своєї провини.

Під час слухання усних дебатів у Вашингтоні 9 січня колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія висловила скептицизм щодо заяви Трампа про імунітет, у той час як колишній президент США спостерігав за цим у залі суду. Цього ж дня вони відхилили позов.

2023 року Трамп подав клопотання про відхилення федерального обвинувачення, висунутого спеціальним прокурором Джеком Смітом, в якому колишнього президента обвинувачують у спробах скасувати вибори 2020 року, зокрема у висуванні фальшивих списків виборців і перешкоджанні роботі Конгресу 6 січня 2021 року.

Клопотання було відхилено суддею першої інстанції, що спонукало Трампа подати апеляцію до суду округу Колумбія. Спеціальний прокурор спробував обійти потенційно тривалий апеляційний процес, попросивши Верховний суд США втрутитися безпосередньо, але вищий суд країни повернув справу до апеляційного суду.

Рішення ухвалила колегія, до якої входять один суддя, призначений за президента Джорджа Буша-старшого, і двоє, обрані Джо Байденом.

Нагадаємо, що звинувачення пов'язані з широкомасштабними зусиллями Трампа після поразки на виборах 2020 року скасувати результати, марною агітацією в суді, засобах масової інформації і тиском на посадовців виборчої комісії в тих штатах, що вагалися, кульмінацією яких стало його заохочення прихильників 6 січня 2021 року до смертоносного вторгнення до Капітолія США.

Трампу висунуто 91 обвинувачення за чотирма окремими кримінальними справами: двома федеральними, однією в Нью-Йорку і однією в штаті Джорджія.

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Фокус писав, що, за словами колишнього очільника НАТО Джорджа Робертсона, президент Росії хоче укласти з Дональдом Трампом "якусь сумнівну угоду", однак "це черговий прорахунок Кремля".