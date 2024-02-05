"В нашей стране бардак": Трамп обвинил Байдена в развязывании Третьей мировой войны

Американский экс-президент также заявил, что из-за "мягкой политики" Белого дома на Ближнем Востоке Иран может получить ядерное оружие в течение 60 дней.

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Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес действующего президента страны Джо Байдена. Во время интервью Fox's Sunday Morning Futures он заявил, что внешняя политика нынешнего главы Белого дома может привести к Третьей мировой войне.

По словам Трампа, в последние девять месяцев президентства Байдена многое еще может "пойти прахом", поскольку нынешний американский лидер якобы плохо справляется со своими обязанностями.

"В нашей стране бардак, наши границы открыты и небезопасны. Вы знаете, девять месяцев — это большой срок. В этот период у вас есть очень хорошие шансы на начало Третьей мировой войны, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом", — сказал он.

Также Трамп обвинил действующего американского президента в том, что тот позволил Ирану развивать его ядерную программу, и теперь Тегеран может получить ядерное оружие в течение 60 дней. И хотя официальные лица Ирана могут и не признавать этого, действия иранской стороны говорят об этом сами за себя.

Трамп отметил, что именно мягкая политика Байдена на Ближнем Востоке способствовала нападению террористических группировок на военные объекты США. В частности, речь идет об атаке на военную базу США в Иордании в результате которой погибли американские военнослужащие.

Экс-президент добавил, что при его правлении, таких инцидентов не было, поскольку у Ирана не было достаточно ресурсов, чтобы спонсировать своих прокси ХАМАС и "Хезболлу".

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"Его не уважают. Над ним смеются во всем мире. Он не справляется с работой", — заключил Трамп, указывая на нынешнего главу Белого дома.

Напомним, по информации журналистов The New York Times, политики в Германии опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По их мнению, это будет иметь негативные последствия для НАТО и усложнит военную помощь Украине.